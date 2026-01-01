PSG, Ramos: "Caso Prestianni-Vinicius? Non ci sono prove. Ma sarebbe riprovevole"

Continua a far discutere in Portogallo la vicenda che coinvolge Gianluca Prestianni e Vinicius Junior. L’episodio, legato a presunti insulti razzisti durante Benfica-Real Madrid, resta avvolto nell’incertezza, con il giocatore argentino che continua a respingere ogni accusa.

A inserirsi nel dibattito è stato Gonçalo Ramos, attaccante del Paris Saint-Germain ed ex Benfica, che ha commentato la vicenda nel podcast “Cala-te Boca”. Il suo intervento ha cercato di mantenere equilibrio, senza però sottrarsi a una presa di posizione netta sul tema: “Non ci sono prove che ciò sia realmente accaduto, ma se fosse successo, sarebbe riprovevole. Dobbiamo evitare questo tipo di comportamento”.

Ramos ha poi allargato il discorso anche al concetto di provocazione in campo: “Anche se qualcuno festeggia un gol in modo esuberante, e alcuni lo definiscono provocazione, fa parte del nostro sport. Un po’ di provocazione può persino stimolarci, ma non deve mai diventare offensiva”.