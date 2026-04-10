Accostato a Crystal Palace e Athletic, Iraola fa il misterioso: "Futuro? Non ho notizie"

Il futuro di Andoni Iraola resta avvolto nell’incertezza, nonostante i dialoghi già avviati con il Bournemouth. Il tecnico spagnolo, finito nel mirino di diversi club, ha scelto la linea della prudenza, evitando di sbilanciarsi sul proprio destino. Negli ultimi giorni il suo nome è stato accostato sia al Crystal Palace, alla ricerca di possibili alternative in panchina, sia a un ritorno all’Athletic Club. Tuttavia, lo scenario non è ancora definito e molto dipenderà dalle opportunità che si presenteranno nelle prossime settimane.

Nel frattempo, il Bournemouth si è mosso per trattenerlo, mettendo sul tavolo una proposta di rinnovo. Una decisione, però, non è ancora arrivata. “Sì, ovviamente abbiamo parlato. Ma mi dispiace, oggi non ho notizie da darvi”, ha spiegato Iraola, confermando i contatti ma senza aggiungere dettagli concreti. L’allenatore ha poi ribadito: “Da quel punto di vista non ci sono cambiamenti, ma ne abbiamo parlato”. Un messaggio chiaro, che lascia aperte tutte le opzioni.

La sensazione - aggiunge Sky Sports UK - è che Iraola possa restare, a meno di offerte irrinunciabili da parte dei top club di Premier League. Il suo futuro, per ora, resta sospeso tra continuità e possibili nuove sfide.