Marsiglia, incontro dei tifosi con il ds Benatia e l'allenatore Beye: l'ex Juve dirà addio?

Da quando è saltato Roberto De Zerbi, l'Olympique Marsiglia è tornata ad essere una polveriera, con il direttore sportivo Mehdi Benatia incaricato di riportare serenità ed equilibrio in un momento delicatissimo della stagione. Questo insieme all'allenatore Habib Beye e il presidente ad interim Alban Juster. Nel frattempo questo pomeriggio, secondo quanto rivelato da RMC Sport, è andata in scena una riunione al centro sportivo dell'OM tra i leader ultras dei Phoceens e i principali rappresentanti del club.

Un primo incontro che era saltato la scorsa settimana e che si è tenuto oggi, alla vigilia del match del Velodrome contro il Lilla di Ligue 1. Per circa un'ora e mezza, secondo il media francese, il tecnico del Marsiglia ha insistito in particolare sull'importanza di vedere lo stadio incoraggiare la squadra per cercare di risalire la china della classifica per strappare un posto nella prossima Champions League. Serve fiducia e appoggio incondizionato, altrimenti con un tifo in silenzio è dura.

Cosa accaduta nel primo tempo contro l'Auxerre, scorsa settimana, prima del gol vittoria di Gouiri. I leader della Curva dell'OM, dal canto loro, hanno ribadito la loro delusione per lo svolgimento della stagione, tra eliminazione in Champions League e uscita precoce ai quarti di Coppa di Francia. Appigliandosi soprattutto alla scelta di Balerdi come tiratore ai calci di rigore decisivi, mentre dal canto loro coach Beye e il diesse Benatia hanno difeso il giocatore. Un tete a tete che però ha lasciato ottime sensazioni all'allenatore del Marsiglia.

C'è mistero e tanta incertezza attorno a Medhi Benatia. L'ex difensore di Roma e Juventus non ha dato la sensazione che resterà, secondo quanto riferito da RMC Sport, ma che sia solo questione di tempo affinché arrivi la partenza definitiva a fine stagione. Ma l'indiscrezione resta comunque da confermare.