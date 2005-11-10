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Betis, 5-2 all'Osasuna. Ma Isco: "Cinque minuti di deconcentrazione e ti fanno 2 gol"

Yvonne Alessandro
autore
Yvonne Alessandro
Oggi alle 00:11Calcio estero
12.10.2026 00:11Calcio estero
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Una doppietta e una prestazione da MVP: Isco, con il premio tra le mani dopo il 5-2 del Betis ai danni dell'Osasuna, al netto del risultato non si dà pace per l'approccio iniziale dei verdiblancos nel match di LaLiga. Gli uomini di Pellegrini si erano portati in vantaggio per 3-0, ma i rojillos avevano accorciato le distanze fino al 3-2 sfiorando la rimonta. Finché non è salito in cattedra l'ex Real Madrid per spegnere ogni speranza degli avversari, come ha raccontato ai canali di Movistar LaLiga TV.

Sincerità

"Abbiamo avuto momenti ottimi. Credo che il primo tempo e l'inizio della ripresa con il terzo gol siano stati di alto livello. Poi abbiamo attraversato un momento che non si deve ripetere, in cui dobbiamo controllare meglio la gara. Al giorno d'oggi, con cinque minuti di deconcentrazione ti fanno due gol, la partita si complica ed è un aspetto che dobbiamo correggere. Ma in linea generale sono felice per i tre punti, per la vittoria, e credo sia stata una buona prestazione", la considerazione del trequartista spagnolo.

Doppietta e vittoria

Un parere sulla gara: "Soddisfatto, trovo sempre più ritmo. Sostanzialmente queste tre settimane mi hanno dato il tempo per lavorare e rimettermi a punto, cosa che ancora mi manca un po'. Ma sto lavorando con grande entusiasmo, con tanta voglia di migliorare, di aiutare la squadra e ci attende una stagione davvero entusiasmante". Quanto invece al quarto gol del Betis da lui siglato e la polemica attorno: "Non l'ho rivista. Alla fine, dopo una serie di rimpalli lì in area, ci ho creduto con fede, la palla mi è arrivata sui piedi e ho segnato un gol importante perché la situazione si era fatta molto complicata. Loro stavano spingendo tanto e sono felice soprattutto per la vittoria". Con questo successo, il Betis è salito a quota 19 punti, al pari dell'Atletico Madrid secondo, meglio del Real alle sue spalle.

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