Isco non trova pace: altra operazione, stavolta alla caviglia. E salta la sfida da ex Real

Un altro infortunio colpisce la carriera di Isco. Dopo una frattura del perone ad agosto contro il Malaga (1-3), il centrocampista spagnolo di 33 anni era stato costretto ad abbandonare il campo in seguito a uno scontro di gioco con il compagno di squadra Sofyan Amrabat (ex Fiorentina) lo scorso novembre contro l’Utrecht in Europa League (2-1). Da allora, l’ex Real Madrid non ha più giocato.

Nelle ultime ore è stato annunciato che l'assenza di Isco (39 presenze e 12 gol con la Nazionale spagnola) è stata prolungata. In un comunicato pubblicato dal club, il Betis Siviglia ha indicato che il centrocampista di 33 anni è stato operato in artroscopia alla caviglia destra.

"La durata della convalescenza dipenderà dalla sua evoluzione", precisa il club della Liga. Alle prese con una serie di infortuni dall’inizio della stagione, con appena 39 minuti disputati, Isco resta un beniamino dei tifosi verdiblancos e gode del pieno appoggio del Betis. Tant'è che la società aveva rinnovato pochi giorni prima del suo infortunio il contratto dello spagnolo fino al 2028. Sarà un caso? Ma dal suo arrivo al Betis Siviglia nel 2023, Isco ha saltato per infortunio tutte e tre le trasferte del Betis Siviglia al Santiago Bernabéu contro il Real Madrid.