Borussia Dortmund, continua l'inseguimento al talento Guille Fernández del Barcellona

Il Borussia Dortmund, che aveva già mostrato interesse per Guille Fernández la scorsa estate, è ancora intenzionato ad avvicinare il giovane talento del Barcellona. Come riportato da Sport BILD, il BVB continua a manifestare grande interesse per l'Under 19 spagnolo, considerato un giocatore di altissimo livello. La famiglia del talento è stata informata di questo interesse, ed è ben consapevole che diversi giocatori promettenti si sono già affermati nel club tedesco.

Tuttavia, Fernández è tutt'altro che soddisfatto del suo minutaggio in Catalogna ed è ancora in attesa di fare il suo debutto in prima squadra. Il giocatore è sotto contratto con i campioni di Spagna fino al 2027, il che significa che, stando così le cose, la prossima estate rappresenterebbe l'ultima occasione per il Barcellona di monetizzare una sua eventuale cessione.

Guille Fernández, nato il 18 giugno 2008 a Rubí (Spagna), è un centrocampista centrale del FC Barcelona Atlètic, con un potenziale da stella europea. Alto 181 cm per 74 kg, piede destro dominante, eccelle in agilità, equilibrio corporeo e cambi di ritmo rapidi. Visione di gioco imprevedibile, tocchi raffinati e capacità di creare spazi con passaggi intelligenti e finiture precise da distanza. Formato alla La Masia dal 2018 (ex Espanyol), ha debuttato in Youth League nel 2023 come secondo più giovane dopo Yamal.