Real Madrid, per Rudiger futuro a tinte fosche. Alonso non lo vede come titolare

La scorsa estate, il Real Madrid ha investito pesantemente sul mercato, con tre dei cinque acquisti totali destinati a rinforzare il reparto difensivo. I Blancos hanno ingaggiato Trent Alexander-Arnold a parametro zero dal Liverpool, prima di spendere una cifra combinata di 110 milioni di euro per il difensore centrale Dean Huijsen e il terzino sinistro Álvaro Carreras. Inoltre, Raul Asencio, dopo un'impressionante stagione d'esordio nel 2024-25, è stato promosso dal Castilla.

Huijsen si è già assicurato un posto nell'undici titolare del Madrid grazie ad alcune solide prestazioni. Rüdiger e Asencio avevano affiancato l'ex difensore del Bournemouth nella Coppa del Mondo per Club, ma entrambi avevano mostrato frequenti cali di concentrazione. Tuttavia, dall'inizio della stagione 2025-26, è stata la coppia formata da Huijsen e Éder Militão a offrire il maggiore senso di calma e autorità in difesa. Il brasiliano, reduce da due infortuni al legamento crociato anteriore nelle due stagioni precedenti, è tornato ad altissimi livelli.

Secondo un indiscrezione della Bild, l'allenatore Xabi Alonso non è convinto delle capacità di Antonio Rüdiger. Il tecnico, infatti, ritiene che il nazionale tedesco sia diventato estremamente incline agli infortuni e incostante nel rendimento. A causa di un infortunio al tendine del ginocchio subito a settembre e della conseguente operazione, l'ex Chelsea resterà ai margini almeno fino all'inizio di dicembre. Una volta recuperato, è improbabile che riesca a scalzare Huijsen o Militão dal cuore della difesa, a meno che Alonso non decida di optare per una retroguardia a tre.