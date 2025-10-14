Nuova squadra per il portoghese Semedo. Il difensore è tornato in patria

Ufficiale
Nuova squadra per Ruben Semedo. Il difensore portoghese, 31 anni, è tornato in patria firmando un contratto con l'Aves fino al 30 giugno 2026. Il giocatore era svincolato dal 1° luglio dopo la fine dell'accordo con i qatarioti dell'Al-Markhiya. In carriera, Semedo ha vestito le maglie di Sporting PC, Villarreal, Porto e Olympiacos.
