Ufficiale Borussia Monchengladbach, dal Bayer Leverkusen arriva in prestito Alejo Sarco

Il Borussia Mönchengladbach ha ufficializzato l’arrivo del giovane attaccante argentino Alejo Sarco, in prestito fino al 30 giugno 2026 dal Bayer Leverkusen. Il 20enne, considerato un prospetto promettente in Bundesliga, vestirà la maglia numero 8 e prenderà parte al suo primo allenamento con la squadra mercoledì.

"Alejo è un attaccante talentuoso, fisico e veloce, con un ottimo fiuto per il gol e un mancino potente - ha dichiarato Rouven Schröder, responsabile sportivo del club - Con questo prestito arricchiamo le nostre opzioni offensive". Sarco, cresciuto nelle giovanili del Vélez Sarsfield, ha esordito in prima squadra a 18 anni nella Supercopa argentina e ha contribuito alla vittoria del club in Primera División nella stagione 2024. Nel gennaio 2025 si è trasferito al Leverkusen con un contratto fino al 2029, prima di fare il salto nella prima squadra nella stagione 2025/26.

"Il Borussia è un grande club - ha commentato Sarco - Non vedo l’ora di affrontare questa nuova sfida e spero di ripagare la fiducia che mi è stata concessa". Sul piano internazionale, Sarco vanta 19 presenze con l’Argentina Under 17, con cinque gol, e ha disputato da titolare tutte e sette le partite del Mondiale Under 20 in Cile, segnando quattro reti prima della finale persa 2-0 contro il Marocco.