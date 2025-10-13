Brasile, Ancelotti: "Quando è in forma, Neymar può giocare in qualsiasi squadra del mondo"

Il 17 ottobre 2023, contro l’Uruguay, Neymar ha disputato la sua ultima partita con il Brasile. Giorno maledetto tra l'altro, perché il fuoriclasse verdeoro si ruppe il crociato per restare lontano dal campo quasi un anno intero. Nel complesso però sono quasi due anni che O'Ney non indossa più la maglia della Selecao, un’eternità scandita dall'addio all'Al Hilal e all'Arabia Saudita per tornare in madrepatria e al Santos, ma pur sempre falcidiato da infortuni e ricadute.

Eppure, a pochi mesi dal Mondiale 2026, che potrebbe rappresentare l’ultimo ballo di Neymar, il CT Carlo Ancelotti ha voluto prendere parola e parlare della possibilità di un suo ritorno in nazionale: "Neymar può giocare al suo massimo livello in questa squadra senza alcun problema", ha dichiarato l’allenatore italiano ed ex guida del Real Madrid. D'altronde l'ex PSG e Barcellona non è per caso il miglior marcatore della storia del Brasile, con 79 reti. Tuttavia, per ritrovare Neymar in Nazionale serve che il '10' torni al 100% fisicamente.

"Quando è in buona forma fisica, ha le qualità per giocare non solo nel Brasile, ma in qualsiasi squadra del mondo grazie al suo talento". Infortunato da settembre, Neymar dovrebbe saltare anche la prossima sosta internazionale, ma le finestre a disposizione per dimostrare ad Ancelotti di valere un posto in Coppa del Mondo 2026 si stanno sempre più socchiudendo.