Messi: "A Parigi non mi divertivo per varie ragioni. Ho scelto Miami con la mia famiglia"

Lionel Messi vive un momento di serenità e rinascita a Miami, città che lo ha accolto con entusiasmo dopo l’esperienza deludente al Paris Saint-Germain. Tredici giorni dopo aver rinnovato con l’Inter Miami fino al dicembre 2028, il campione argentino ha partecipato a un evento ufficiale in cui ha ricevuto le chiavi della città dal sindaco Francis Suarez e ha parlato apertamente della sua nuova vita e del suo passato recente: "È stato difficile lasciare Barcellona. Avevamo trascorso lì tutta la nostra vita, eravamo molto felici. Sono andato via dall’Argentina a 13 anni e mia moglie è arrivata a Barcellona a 20. Ci siamo adattati bene a Parigi, ma non stavo vivendo un buon momento dal punto di vista calcistico. Non mi divertivo, per varie ragioni. Tutto era nuovo, molto diverso da ciò a cui ero abituato”, ha raccontato Messi, ricordando i due anni al PSG.

Il numero 10 argentino ha spiegato che il trasferimento negli Stati Uniti è stato una decisione familiare: "Abbiamo scelto Miami insieme, ed è stato tutto più facile. Vivere qui è incredibile. Dal primo giorno, l’affetto delle persone è stato impressionante". Sul futuro, Messi ha preferito mantenere la calma: “Non penso ancora al mio ritiro. Quando smetterò, capirò davvero tutto quello che ho fatto. Ora voglio solo continuare a giocare e divertirmi".

Ma il fuoriclasse argentino guarda già oltre: "Mi interessa il mondo degli affari. È qualcosa che voglio conoscere e imparare. Sto iniziando un nuovo percorso, un altro mondo che voglio esplorare poco a poco".