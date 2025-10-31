Copa Libertadores, è sempre più dominio brasiliano: 5 delle ultime sei finali sono derby

Come nel 2021, Flamengo e Palmeiras si sfideranno per il titolo più prestigioso del calcio sudamericano. In quella occasione fu il Verdão a sollevare la Copa Libertadores dopo una finale intensa e drammatica. Il Palmeiras ha scritto stanotte un nuovo capitolo di epopea sportiva rimontando lo 0-3 dell’andata contro la LDU Quito: a San Paolo, la squadra di Abel Ferreira ha travolto gli ecuadoriani con un clamoroso 4-0, guadagnandosi il biglietto per Lima, in Perù, dove si disputerà la finale.

Il Flamengo, dal canto suo, ha eliminato il Racing Club: dopo il successo per 1-0 al Maracanã, ha difeso il vantaggio pareggiando 0-0 nel “Cilindro” di Avellaneda. Curiosamente, appena undici giorni fa le due squadre si erano già affrontate nel Brasileirão, con la vittoria per 3-2 del Mengão. Ora, la storia si ripete: Palmeiras e Flamengo tornano a contendersi il trono del continente, in una rivalità che sta definendo l’era d’oro del calcio brasiliano nella Libertadores.

Un'era d'oro che si riassume tutta in un unico dato: cinque delle ultime sei finali di Libertadores sono state tutte brasiliane. Eccole nello specifico:

2020 Palmeiras - Santos

2021 Palmeiras - Flamengo

2022 Flamengo - Athletico Paranaense

2023 Fluminense - Boca Juniors 🇦🇷

2024 Botafogo - Atlético Mineiro

2025 Flamengo - Palmeiras