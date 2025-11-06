Maresca: "Gol evitabili in area nostra, poco cinici in quella avversaria. Dobbiamo migliorare"

Al termine del pareggio per 2-2 tra Qarabag e Chelsea a Baku, Enzo Maresca ha analizzato la prestazione dei suoi uomini, individuando la chiave del risultato nei momenti decisivi dentro le due aree di rigore. I Blues erano passati in vantaggio con Estevão Willian, ma due reti ravvicinate dei padroni di casa hanno ribaltato il punteggio prima dell’intervallo. Nella ripresa, i cambi operati dal tecnico italiano - tra cui Alejandro Garnacho, autore del gol del pareggio - hanno dato nuova spinta al Chelsea, che però non è riuscito a completare la rimonta.

"La grande differenza è stata dentro l’area di rigore", ha spiegato Maresca. "Nella nostra area abbiamo concesso due gol evitabili, nella loro invece dovevamo essere più cinici per la quantità di occasioni create. Siamo partiti bene, abbiamo segnato, poi abbiamo preso due reti ingenue. Il Qarabağ ha pressato in modo efficace, ma anche noi abbiamo avuto tante opportunità costruendo dal basso. Ci sono aspetti da migliorare, ma anche cose positive".

Maresca ha poi aggiunto: "Prendiamo questo punto, torniamo a casa e ora è importante recuperare le energie per sabato". Una nota dolente della serata è stato l’infortunio di Roméo Lavia, costretto a lasciare il campo nel primo tempo. "È un grande dispiacere, soprattutto per lui", ha commentato l’allenatore. "Sembra un problema al quadricipite. È presto per capire l’entità, ma speriamo non sia nulla di serio".