Guehi piace a tutte le big. Liverpool in pole, Bayern in corsa e il Real Madrid si allontana

Marc Guehi, nato ad Abidjan nel 2000 e cresciuto in Inghilterra, è oggi uno dei difensori più corteggiati d’Europa. Il suo futuro, però, sembra destinato a rimanere in Premier League. Il centrale del Crystal Palace, protagonista di un 2025 straordinario, è nel mirino del Liverpool, che appare in netto vantaggio rispetto al Real Madrid, ormai defilato nella corsa.

Con il contratto in scadenza nel giugno 2026, Guehi ha già deciso di non rinnovare, diventando così uno dei nomi più appetiti del prossimo mercato estivo. Il Real aveva sondato il terreno, valutandolo come possibile alternativa a Konaté, Upamecano o Saliba, ma le elevate richieste economiche del giocatore - tra stipendio e bonus alla firma - hanno reso l’operazione praticamente impossibile per i Blancos.

In campo, il 25enne si è imposto come uno dei migliori difensori della Premier. Secondo i dati BeSoccer, vanta un 73% di duelli vinti, il 57% di efficacia nel gioco aereo e quasi 10 palloni recuperati a partita. Pilastro della retroguardia del Palace, è stato decisivo nella storica conquista della FA Cup e del Community Shield, battendo Manchester City e Liverpool. Sul suo futuro, mister Oliver Glasner ha spiegato: "Marc vuole qualcosa di diverso, più competitivo. Vuole vincere". E per questo Anfield è la destinazione dei sogni: il Liverpool, che era già stato a un passo dall'ingaggiarlo negli ultimi giorni del mercato estivo, lo considera il sostituto ideale di Konaté, destinato proprio a Madrid.

Anche il Bayern Monaco resta vigile, ma la sensazione è che Guehi abbia già deciso di restare in Inghilterra. Prima, però, vuole chiudere al meglio la sua avventura con il Palace, impegnato in Europa League e alla ricerca di conferme in territorio nazionale.