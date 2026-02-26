Ufficiale Il Brentford è 7° in Premier e blinda il suo allenatore: rinnovo fino al 2032 per Andrews

Settimo in Premier League, il Brentford FC ha annunciato questo giovedì il rinnovo del proprio allenatore, Keith Andrews.

"Siamo lieti di annunciare che Keith Andrews ha firmato un nuovo contratto come Head Coach fino all’estate del 2032", hanno dichiarato le Bees in una nota ufficiale. Anche il profilo social del club ha celebrato l’accordo con un messaggio: "Siamo felici di annunciare che Keith Andrews ha firmato un nuovo contratto come Head Coach fino all’estate del 2032. Congratulazioni, Chief".

Il tecnico nato a Dublino guida la prima squadra del Brentford dallo scorso 1° luglio e ha collezionato finora 33 presenze in panchina (17 vittorie, 4 pareggi e 12 sconfitte).