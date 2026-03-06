Ufficiale Brighton, rinnova il talento di casa. Hinshelwood ha firmato fino al 2029

Jack Hinshelwood ha prolungato il suo legame con il Brighton fino a giugno 2029. Cresciuto nel settore giovanile del club sin dall’età di otto anni, il versatile centrocampista ha esordito in prima squadra nel 2023 e da allora ha collezionato 70 presenze, segnando nove gol e servendo sei assist.

"Sono entusiasta che il futuro di Jack sia con noi", ha dichiarato l’allenatore della prima squadra, Fabian Hurzeler. "Ha un futuro luminoso davanti a sé e continua a crescere e svilupparsi costantemente. Jack è il modello ideale per i nostri ragazzi del settore giovanile e riflette perfettamente il lavoro svolto dallo staff. Era già integrato in prima squadra al mio arrivo, ora sta diventando un leader nello spogliatoio".

Il 20enne ha dimostrato grande versatilità, giocando sia in ruoli offensivi sia difensivi a centrocampo. Hinshelwood fa parte di una vera e propria dinastia calcistica: suo padre Adam ha giocato 100 partite di campionato per il Brighton, il bisnonno Wally militò in club come Fulham, Chelsea, Reading e Bristol City, mentre gli zii e cugini hanno continuato la tradizione professionistica. Hinshelwood ha anche avuto l’opportunità di giocare in prima squadra insieme al cugino Harry Howell, continuando così una storia familiare lunga quattro generazioni nel calcio.