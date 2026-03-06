Wolverhampton-Liverpool, le formazioni ufficiali: Chiesa non c'è, al suo posto Ngumoha
Tempo di ottavi di finale di FA Cup tra Wolverhampton e Liverpool. Il tecnico dei Reds, Arne Slot, effettua quattro cambi a caccia di vendetta al Molineux: Joe Gomez, Andy Robertson, Curtis Jones e Rio Ngumoha partono titolari; Florian Wirtz in panchina a causa di un problema alla schiena, insieme a Ekitike, Frimpong e Konaté. Fuori dall'undici titolare anche Federico Chiesa, ex Juventus che non scende in campo dal primo minuto dallo scorso 14 febbraio, sempre in questa competizione e nel 3-0 inferto al Brighton.
Wolves (): Johnstone, Tchatchoua, Mosquera, S Bueno, Toti, H Bueno, J Gomes, A Gomes, Bellegarde, Mane, Arokodare,
A disposizione: Bentley, Lima, Doherty, Krejci, Wolfe, R Gomes, Edozie, Hwang, Armstrong.
Allenatore: Edwards.
Liverpool (4-3-3): Alisson; Jones, Gomez, Van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Mac Allister, Gravenberch; Gakpo, Ngumoha, Salah.
A disposizione: Mamardashvili, Konate, Kerkez, Wirtz, Chiesa, Ekitike, Frimpong, Nyoni, Morrison.
Allenatore: Slot.
FA Cup, programma ottavi di finale
Venerdì 6 marzo
Wolves - Liverpool
Sabato 7 marzo
Mansfield - Arsenal
Wrexham - Chelsea
Newcastle - Manchester City
Domenica 8 marzo
Fulham - Southampton
Port Vale - Sunderland
Leeds - Norwich
Lunedì 9 marzo
West Ham - Brentford