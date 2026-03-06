Real Madrid, occhi a cuoricino per Rodri: è la pedina mancante. E il City lo sa bene

Il nome di Rodri torna ad agitare il mercato. Secondo quanto svelato da MARCA, noto quotidiano spagnolo, il Manchester City sarebbe già consapevole che il Real Madrid ha messo nel mirino il centrocampista spagnolo per farlo diventare il perno imprescindibile del centrocampo, del presente e del futuro. Infatti, dai piani alti ci sarebbe questa decisione di andare forte sul classe '96 per via del profilo completamente adatto per il contesto del Bernabeu.

Dominante a livello tattico, trasuda leadership ed è il miglior metronomo nel calcio giocato al momento. Pupillo di Pep Guardiola al Manchester City, due anni fa è riuscito a sublimare la carriera personale con la conquista del Pallone d'Oro. Ad ogni modo, il club inglese sarebbe già al corrente dell'agguato che il Real Madrid starebbe architettando. Da tempo, infatti, circolano indiscrezioni su questo possibile trasferimento e a centrocampo con l'addio di Modric è venuto a mancare un leader tecnico assoluto lì in mezzo.

Al momento non si può parlare di trattativa aperta né di un movimento immediato, ma uno scenario fattibile, che entrambi i club tengono presente. Intanto Guardiola se lo tiene stretto e lo considera incedibile, oltreché vitale nel progetto tecnico del Manchester City. E perdere una pedina come Rodrigo Cascante sarebbe una mancanza logorante.