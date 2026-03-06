Torna Brahim Diaz dal 1', c'è un 18enne titolare: Celta Vigo-Real Madrid, le formazioni ufficiali
Sono state diramate le formazioni ufficiali di Celta Vigo-Real Madrid, gara valida per la 27esima giornata di LaLiga. Un anticipo che mette pressione ai blancos, reduci da due sconfitte di fila e in cerca di una prova di forza fuori casa. In assenza di Mbappé, Arbeloa vara un tridente d'attacco con Arda Guler e l'ex Milan Brahim Diaz insieme a Vinicius dal 1', Asencio in coppia con Rudiger in difesa, chance assoluta invece per il classe 2007 Pitarch alla sua prima apparizione da titolare con la maglia dei blancos.
Celta Vigo (3-4-3): Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Carreira, Miguel Román, Ilaix Moriba, Mingueza; Jutglà, Borja Iglesias, Swedberg.
Allenatore: Giraldez.
Real Madrid (4-3-3): Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Rudiger, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Pitarch; Arda Guler, Brahim Diaz, Vinicius.
A disposizione: Aguado, Carvajal, Cestero Sancho, L.Fati, F.Garcia, G.Garcia, Lunin, Mestre, Moran, Palacios.
Allenatore: Arbeloa.
LaLiga, il programma della 27^ giornata
Venerdì 6 marzo
Celta Vigo - Real Madrid
Sabato 7 marzo
Osasuna - Maiorca
Levante - Girona
Atletico Madrid - Real Sociedad
Athletic Bilbao - Barcellona
Domenica 8 marzo
Villarreal - Elche
Getafe - Betis Siviglia
Siviglia - Rayo Vallecano
Valencia - Alaves
Lunedì 9 marzo
Espanyol - Oviedo
La classifica de LaLiga
1. Barcellona 64
2. Real Madrid 60
3. Atletico Madrid 51
4. Villarreal 51
5. Real Betis 43
6. Celta Vigo 40
7. Espanyol 36
8. Real Sociedad 35
9. Athletic Bilbao 35
10. Osasuna 33
11. Getafe 32
12. Girona 30
13. Siviglia 30
14. Valencia 29
15. Alaves 27
16. Rayo Vallecano 27
17. Elche 26
18. Maiorca 24
19. Levante 21
20. Real Oviedo 16
MARCATORI
23 reti: Mbappé (Real Madrid)
16 reti: Muriqi (Maiorca)
13 reti: Yamal (Barcellona)
12 reti: Ferran Torres (Barcellona) e Budimir (Osasuna)
11 reti: Lewandowski (Barcellona)