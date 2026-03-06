Barcellona, che smacco. Dro Fernandez: "Luis Enrique mi dà libertà e fiducia al PSG"

L'ultima scottatura del Barcellona risale al mercato di gennaio, quando uno dei tesori più preziosi de La Masia ha deciso di "tradire" i blaugrana e trasferirsi altrove. Ad appena 18 anni, infatti, Dro Fernández ha preferito recidere il cordone ombelicale e compiere uno step formativo superiore trasferendosi al PSG, in Ligue 1. In cerca di minuti e di un allenatore che gli trasmettesse piena fiducia e un progetto ben delineato nell'immediato futuro.

Un affare di appena 8 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del trequartista classe 2008. Parlando ai microfoni di Ligue 1+ riguardo Luis Enrique, lo ha descritto come la figura chiave che lo ha spinto a firmare con il Paris: "Il mister dà molta fiducia ai giovani, la trasmette, dà loro libertà, e la fiducia è fondamentale per noi". Ha poi aggiunto: "Chiedendo ai miei compagni che erano stati con lui, tutti me ne hanno parlato incredibilmente bene. Dicevano che è un allenatore molto vicino ai giocatori e uno dei migliori in circolazione".

Riguardo al lavoro tattico svolto con 'Lucho': "Mi sta insegnando cose tattiche che non ha potuto approfondire con me durante l'anno perché non ero qui, ma mi concede libertà e fiducia, che è ciò che mi fa divertire in campo", racconta il 18enne spagnolo. Il destino di Dro Fernandez, a detta di molti, è assicurato dopo aver esordito lo scorso 28 settembre in prima squadra al Barcellona, con tanto di esordio in Champions League contro l'Olympiakos nella League Phase.

Sembrava che Hansi Flick avesse in serbo grandi disegni per lui, che lo avrebbe utilizzato con maggiore frequenza ma al netto delle due partite citate poi Dro ha disputato solo spezzoni di partita, per 44 minuti complessivi in Liga. Troppo poco dopo poco più di tre anni e mezzo al Barça, così è passato al PSG e con Luis Enrique finora ha racimolato 161 minuti in 5 gare. Inizio promettente che fa ben sperare il ragazzo, solo in cerca di crescita e valorizzazione.