Dembele fuori, c'è Kvara nel tridente. Zakaria dal 1': PSG-Monaco, le formazioni ufficiali
Sono state diramate le formazioni ufficiali di PSG-Monaco, super anticipo del venerdì valido per la 25esima giornata di Ligue 1. Luis Enrique stupisce e conferma per la seconda volta di fila dal primo minuto il 18enne scippato al Barcellona, Dro Fernandez, nel cerchio di centrocampo con Vitinha e Zaire-Emery. Hakimi indosserà la fascia da capitano in assenza di Marquinhos, con Zabarnyi-Pacho i centrali difensivi e Nuno Mendes sull'out mancino. Presente dall'inizio Kvara, ex Napoli, nel tridente con Doué e Barcola.
Dal lato del Monaco e di Pocognoli, ancora amareggiati per l'uscita di scena dalla Champions League impartita dai parigini, Ansu Fati finisce in panchina mentre in attacco c'è Balogun con la trequarti da Akliouche-Bamba-Coulibaly alle sue spalle. L'ex Juve Zakaria inamovibile in mediana.
PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes; Dro, Vitinha, Zaïre-Emery; Kvaratskhelia, Doué, Barcola.
A disposizione: Ramos, Mbaye, Mayulu, Marquinhos, Lee Kang-In, L. Hernandez, Dembélé, Chevalier, Beraldo.
Allenatore: Luis Enrique.
Monaco (4-2-3-1): Köhn; Vanderson, Kehrer, Faes, Caio Henrique; Zakaria, Camara; Akliouche, Bamba, Coulibaly; Balogun.
A disposizione: Adingra, Biereth, Brunner, Fati, Golovin, Lienard, Mawissa, Nibombe, Teze.
Allenatore: Pocognoli.
Ligue 1, il programma della 25^ giornata
Venerdì 6 marzo
PSG - Monaco
Sabato 7 marzo
Nantes - Angers
Auxerre - Strasburgo
Tolosa - Marsiglia
Domenica 8 marzo
Lens - Metz
Brest - Le Havre
Lilla - Lorient
Nizza - Rennes
Lione - Paris FC
La classifica
1. PSG 57 punti
2. Lens 53
3. Lione 45
4. Marsiglia 43
5. Lilla 40
6. Rennes 40
7. Monaco 37
8. Strasburgo 35
9. Brest 33
10. Lorient 33
11. Tolosa 31
12. Angers 29
13. Le Havre 26
14. Paris FC 26
15. Nizza 24
16. Auxerre 18
17. Nantes 17
18. Metz 13