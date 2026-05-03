Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Bruno Fernandes: "Potevo lasciare il Man United 2-3 anni fa, ho scelto di restare per vincere qui"

Bruno Fernandes: "Potevo lasciare il Man United 2-3 anni fa, ho scelto di restare per vincere qui"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:11Calcio estero
Pierpaolo Matrone

Nonostante le difficoltà recenti, Bruno Fernandes ha scelto di restare al Manchester United con una convinzione precisa: vincere a Old Trafford ha un valore unico. Il capitano dei Red Devils, che la scorsa estate ha rifiutato offerte importanti dall’Arabia Saudita, ha spiegato le ragioni della sua decisione in un’intervista a Sky Sports UK.

“Non è una questione di lealtà. Sarei potuto andarmene due anni fa, tre anni fa, anche la scorsa stagione, ma mi piace stare qui”, ha chiarito il centrocampista portoghese. Poi il punto centrale: “Credo che il successo che otterrò in questo club sia qualcosa che non potrò mai raggiungere in nessun altro. La gioia che proverò qui non sarà replicabile altrove”.

Fernandes ha sottolineato anche il legame con i tifosi: “So quanto lo desiderano, quanta passione hanno. Sono sulla stessa nave con loro, voglio che questa squadra torni a navigare a gonfie vele”. Nonostante i trofei già conquistati, come FA Cup e Carabao Cup, il numero 8 non si sente appagato: “Quello che vogliamo davvero non l’abbiamo ancora ottenuto”.

Reduce da una stagione complicata, chiusa con il peggior piazzamento in Premier e senza qualificazione europea, Fernandes non si tira indietro: “Non ho ancora raggiunto i miei obiettivi. Voglio vincere Premier League e Champions League con questo club. Sarà difficile, ma finché sarò qui ci proverò”.

Articoli correlati
L'ex vice Ten Hag: "Mi sono scontrato con Bruno Fernandes allo United, è stato brutto"... L'ex vice Ten Hag: "Mi sono scontrato con Bruno Fernandes allo United, è stato brutto"
Bruno Fernandes eguaglia Ronaldo: 140 tra gol e assist con la maglia del Manchester... Bruno Fernandes eguaglia Ronaldo: 140 tra gol e assist con la maglia del Manchester United
Bruno Fernandes elogia il lavoro di Carrick: "Non avremmo mai immaginato di essere... Bruno Fernandes elogia il lavoro di Carrick: "Non avremmo mai immaginato di essere terzi"
Altre notizie Calcio estero
Bruno Fernandes: "Potevo lasciare il Man United 2-3 anni fa, ho scelto di restare... Bruno Fernandes: "Potevo lasciare il Man United 2-3 anni fa, ho scelto di restare per vincere qui"
Real Madrid, i convocati per la sfida all'Espanyol: out Mbappé e altri 4 Blancos Real Madrid, i convocati per la sfida all'Espanyol: out Mbappé e altri 4 Blancos
Polemica in Olanda, Eredivisie nel caos: il “Paspoortgate” rischia di stravolgere... Polemica in Olanda, Eredivisie nel caos: il “Paspoortgate” rischia di stravolgere la stagione
Retroscena Zidane: ha già rifiutata la panchina di una big per la nazionale francese... Retroscena Zidane: ha già rifiutata la panchina di una big per la nazionale francese
Farioli vince il titolo con il Porto, arriva il messaggio di Henderson: "Mi piace... Farioli vince il titolo con il Porto, arriva il messaggio di Henderson: "Mi piace vederlo"
Benfica su Marco Silva? Il tecnico: "Parlo solo del Fulham, a fine stagione si vedrà"... Benfica su Marco Silva? Il tecnico: "Parlo solo del Fulham, a fine stagione si vedrà"
Verso Man United-Liverpool, Sutton pronostica: "Io punto su un pareggio avvincente"... Verso Man United-Liverpool, Sutton pronostica: "Io punto su un pareggio avvincente"
Bayern, Goretzka pensa alla Champions: "Sono davvero carico, vogliamo la finale" Bayern, Goretzka pensa alla Champions: "Sono davvero carico, vogliamo la finale"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Juve, la zona Champions è più vicina. Goretzka, Zirkzee, la conferma di Modric e un difensore per un Milan da scudetto. Via Leao. Tre big nella lista dei partenti viola. La mia esperienza con Rocchi
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Gasperini allude a Ranieri: "Grossa delusione per i Friedkin". E su Massara aggira la domanda
Immagine top news n.1 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 35ª giornata di campionato
Immagine top news n.2 Napoli, Lukaku questa volta torna per restare: domani a Castel Volturno, ma è gelo con Conte
Immagine top news n.3 Roma, Ryan Friedkin in missione: dal nuovo ds al mercato, tutti i temi da affrontare
Immagine top news n.4 Serie A, il sabato calcistico porta in dote appena 2 gol. Risultati e classifica
Immagine top news n.5 "Manca qualcosa" per Fabregas: il Como grazia il Napoli 0-0. Conte frena l'Inter (per ora)
Immagine top news n.6 L'Inter prepara la festa: col Parma basta un pari e dal 1' vuole esserci anche il capitano
Immagine top news n.7 Palladino-Atalanta, quale futuro? "Ne parleremo a fine stagione. Siamo tutti sotto esame"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'ultimo ballo dei senatori dell'Inter: in estate (forse) ne resterà soltanto uno Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La storia tra Palestra e l'Atalanta e una prossima mossa già scritta
Immagine news podcast n.2 Perché Florentino Perez (ri)vuole José Mourinho alla guida del Real Madrid
Immagine news podcast n.3 PSG-Bayern e il mercato: le italiane possono pescare dalle panchine. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 La risposta della Juventus a Modric: perché Spalletti vuole Bernardo Silva
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 De Paola: "PSG-Bayern mette in cattiva luce ancora una volta la Serie A"
Immagine news Serie A n.2 Champions, è calcio propositivo vs conservativo: il parere degli opinionisti
Immagine news Serie C n.3 Serena non ha dubbi: "Il Vicenza ha fatto un capolavoro sportivo. Gallo è una garanzia"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fiorentina, De Gea resta in bilico ma da Firenze assicurano: Paratici punta a tenerlo un altro anno
Immagine news Serie A n.2 Gasperini allude a Ranieri: "Grossa delusione per i Friedkin". E su Massara aggira la domanda
Immagine news Serie A n.3 Cremonese, Giampaolo: "In campo senza apprensione: la testa conterà più delle gambe"
Immagine news Serie A n.4 Sassuolo-Milan, le formazioni ufficiali: Jashari sostituisce Modric, c'è Nkunku con Leao
Immagine news Serie A n.5 Roma, Gasperini: "Ok Koné e Dybala. La presenza della proprietà è un segnale"
Immagine news Serie A n.6 Roma femminile campione, Gasperini: "Proviamo a imitarla, anche se lo scudetto è troppo in là"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, Tey: "Obiettivo Serie A. La rottura con Manfredi? Risultati non all'altezza"
Immagine news Serie B n.2 Serie B 2026/2027, a oggi sono sei le partecipanti sicure. Solo una è già nel torneo
Immagine news Serie B n.3 Arezzo, i tifosi celebrano la promozione con uno striscione: "ABBiamo scritto la storia"
Immagine news Serie B n.4 De Laurentiis assente al 'San Nicola' per Bari-Entella. Il retroscena legato all'ordine pubblico
Immagine news Serie B n.5 Mirri: "L'ambizione è portare il Palermo in A e di poterci restare con investimenti mirati"
Immagine news Serie B n.6 Gorgone-Insigne, la querelle che tiene banco a Pescara. E che rischia di far esplodere tutto
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Renate, Foschi pronto ai playoff: "Un avversario vale l'altro. Daremo battaglia contro tutti"
Immagine news Serie C n.2 Ospitaletto, il ds Musso: "Non abbiamo necessità di cedere nessun giocatore"
Immagine news Serie C n.3 Guidonia, Ginestra: "Playoff? Di solito non vince la favorita, ma la 4a o la 5a classificata"
Immagine news Serie C n.4 Vicenza, Stuckler: "Mi sento pronto per la B. Futuro? Penso a finire bene la stagione qui"
Immagine news Serie C n.5 Alcione al debutto nei playoff, Cusatis: "Entusiasmo sia il carburante per la prestazione"
Immagine news Serie C n.6 Union Brescia, Fogliata: "Si sogna sempre in grande: cerchiamo di andare in B già quest’anno"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Juventus-Verona
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Parma, tutto pronto a San Siro: nerazzurri a un passo dal titolo
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Como-Napoli
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma campione d'Italia, l'ex Spugna: "Un campionato conquistato con passione e sacrificio"
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma campione d'Italia, Greggi: "Scudetto desiderato e voluto. Orgogliosa di questa squadra"
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma campione d'Italia, Giugliano entusiasta: "Non ci credo! Sono felicissima. Sul futuro..."
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma campione d'Italia, Bavagnoli: "Una grandissima emozione, un successo di tutti"
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma F., Haavi: "Scudetto speciale, questo gruppo ha fatto qualcosa di unico"
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma F., Bavagnoli: "Uno Scudetto speciale, frutto di un lavoro straordinario"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Modena alla Lazio: la carriera infinita di Marco Ballotta Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Nel calcio regnano malafede, dubbi e caos… Ecco perché gli altri sport prosperano!