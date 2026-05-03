Bruno Fernandes: "Potevo lasciare il Man United 2-3 anni fa, ho scelto di restare per vincere qui"

Nonostante le difficoltà recenti, Bruno Fernandes ha scelto di restare al Manchester United con una convinzione precisa: vincere a Old Trafford ha un valore unico. Il capitano dei Red Devils, che la scorsa estate ha rifiutato offerte importanti dall’Arabia Saudita, ha spiegato le ragioni della sua decisione in un’intervista a Sky Sports UK.

“Non è una questione di lealtà. Sarei potuto andarmene due anni fa, tre anni fa, anche la scorsa stagione, ma mi piace stare qui”, ha chiarito il centrocampista portoghese. Poi il punto centrale: “Credo che il successo che otterrò in questo club sia qualcosa che non potrò mai raggiungere in nessun altro. La gioia che proverò qui non sarà replicabile altrove”.

Fernandes ha sottolineato anche il legame con i tifosi: “So quanto lo desiderano, quanta passione hanno. Sono sulla stessa nave con loro, voglio che questa squadra torni a navigare a gonfie vele”. Nonostante i trofei già conquistati, come FA Cup e Carabao Cup, il numero 8 non si sente appagato: “Quello che vogliamo davvero non l’abbiamo ancora ottenuto”.

Reduce da una stagione complicata, chiusa con il peggior piazzamento in Premier e senza qualificazione europea, Fernandes non si tira indietro: “Non ho ancora raggiunto i miei obiettivi. Voglio vincere Premier League e Champions League con questo club. Sarà difficile, ma finché sarò qui ci proverò”.