L'ex vice Ten Hag: "Mi sono scontrato con Bruno Fernandes allo United, è stato brutto"

L'ex vice-allenatore del Manchester United, Steve McClaren, ha raccontato un retroscena curioso che capita spesso dietro le quinte nel calcio di qualsiasi livello. In questo caso si tratta di uno scontro avuto con il capitano Bruno Fernandes, durante la loro permanenza comune nel club. Assistente di Erik ten Hag da metà 2022 al termine della stagione 2023/24, ha lasciato tuttavia l'incarico da collaboratore del tecnico olandese prima che quest'ultimo venisse esonerato.

"Ci siamo scontrati solo una volta", ha svelato McClaren. "Non era andato a salutare i tifosi sotto la curva, quindi abbiamo avuto un battibecco su questo. Credo fosse dopo la vittoria del Newcastle per 3-0 all'Old Trafford (nel novembre 2023, ndr). Ero più che altro arrabbiato con la squadra e con i giocatori. È stato un brutto momento, ma il giorno dopo abbiamo fatto pace. Con i tifosi è eccellente il 99% delle volte".

Soffermandosi poi su quanto sia rimasto impressionato dall'ex Udinese: "Ricordo la sua prima partita all'Old Trafford, pescava compagni con lanci lunghi e diagonali. Ho pensato: 'È l'anello mancante'. Vuole fare tutto. È davvero uno dei cinque migliori giocatori che io abbia mai allenato. Ha una visione di gioco incredibile. Ho visto cose in allenamento che ti facevano dire: 'Wow'. La sua attitudine e la sua professionalità sono di prim'ordine", racconta McClaren. "È il primo ad arrivare e l'ultimo ad andarsene. Resta in campo a provare i tiri, allenandosi tutto il giorno per migliorare. Ha una grande personalità. A volte, emotiva".