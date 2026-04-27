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Bruno Fernandes elogia il lavoro di Carrick: "Non avremmo mai immaginato di essere terzi"

Bruno Fernandes elogia il lavoro di Carrick: "Non avremmo mai immaginato di essere terzi"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:12Calcio estero
Michele Pavese

Nel corso di un’intervista concessa a Wayne Rooney nel suo programma sulla BBC, il capitano del Manchester United, Bruno Fernandes, ha analizzato la recente crescita della squadra e l’impatto avuto dal cambio in panchina.

Il centrocampista portoghese ha sottolineato come lo spogliatoio sia rimasto sorpreso dalla rapida risalita in classifica dopo l’arrivo di Michael Carrick. "Quando è arrivato Michael, non avremmo mai immaginato che a questo punto della stagione saremmo stati terzi", ha spiegato Fernandes, evidenziando come il gruppo fosse inizialmente in una posizione più complicata, con il club che occupava la sesta posizione prima del cambio tecnico. Oltre ai risultati, Fernandes ha elogiato soprattutto il lavoro quotidiano svolto da Carrick, in particolare nella preparazione delle partite e nella gestione del gruppo squadra. "Il modo in cui prepara le gare e parla con noi dimostra che non è solo un vice, ma qualcuno pronto per un ruolo più importante", ha aggiunto il capitano dei Red Devils.

Le parole del portoghese mettono in luce una trasformazione interna significativa, con il Manchester United tornato competitivo nella corsa alla qualificazione in Champions League. Un cambiamento di rendimento che, secondo Fernandes, nasce soprattutto dalla capacità del nuovo tecnico di dare identità e fiducia a un gruppo che sembrava aver perso certezze. Un giudizio che potrebbe pesare.

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