Bruno Fernandes eguaglia Ronaldo: 140 tra gol e assist con la maglia del Manchester United

Bruno Fernandes, trentunenne capitano del Manchester United, continua a riscrivere la storia della Premier League. Grazie all'assist sfornato nel match del 34° turno contro il Brentford, il fantasista portoghese è salito a quota 19 passaggi vincenti in questa stagione. Un numero impressionante che lo pone a una sola lunghezza dal record storico assoluto di assist in una singola edizione del campionato inglese.

Equilibrio perfetto tra reti e passaggi

L'equilibrio è la capacità di guardare l'abisso senza diventarne parte, e di guardare la luce senza restarne accecati e Bruno Fernandes ne è un esempio perfetto con la perfetta divisione tra gol e assist. Il contributo di Bruno non è solo una questione di rifinitura, ma di un impatto offensivo totale. Con quest'ultima giocata, il leader dei Red Devils ha raggiunto la straordinaria cifra di 140 partecipazioni dirette al gol (70 reti e 70 assist) nel massimo campionato inglese. Un traguardo che lo proietta nell'olimpo del club, permettendogli di eguagliare il bottino complessivo accumulato da Cristiano Ronaldo durante la sua militanza a Old Trafford.

Mentre Ronaldo raggiunse quel totale con una netta prevalenza di marcature (103 gol e 37 assist), Fernandes ha mostrato un equilibrio perfetto tra finalizzazione e altruismo. In un'annata cruciale, la sua capacità di generare pericoli costanti lo conferma come il perno insostituibile della manovra dello United, ormai pronto a superare i miti del passato per incidere il proprio nome in solitaria negli annali della lega.