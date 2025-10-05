Bundesliga, Magonza travolto ad Amburgo: 4-0, doppietta di uno scatenato Philippe
Una prestazione travolgente quella dell'Amburgo, che ha saputo sfruttare al massimo il fattore campo per dominare il Magonza con un netto 4-0. Con questo successo, la squadra di Polzin si proietta nella metà alta della classifica di Bundesliga, confermando la propria crescita e ambizioni europee.
I padroni di casa hanno messo subito in discesa la gara grazie al gol di Sambi Lokonga al 6’, seguito dal raddoppio di Philippe al 10’. Nella ripresa, lo stesso Philippe ha firmato la doppietta personale al 61’, mentre Jean-Luc Dompé aveva trovato il tris al 52’.
Il programma della sesta giornata
Venerdì 3 ottobre
Hoffenheim - Colonia 0-1
Sabato 4 ottobre
Bayer Leverkusen - Union Berlino 2-0
Borussia Dortmund-Lipsia 1-1
Werder Brema - St. Pauli 1-0
Augusta - Wolfsburg 3-1
Eintracht Francoforte - Bayern Monaco 0-3
Domenica 5 ottobre
Stoccarda - Heidenheim 1-0
Amburgo - Magonza 4-0
Borussia Monchengladbach - Friburgo ore 19:30
LA CLASSIFICA
1. Bayern Monaco 18
2. Borussia Dortmund 14
3. RB Lipsia 13
4. Stoccarda 12
5. Bayer Leverkusen 11
6. Colonia 10
7. Eintracht 9
8. Amburgo 8
9. Friburgo 7 *
10. St. Pauli 7
11. Hoffenheim 7
12. Werder Brema 7
13. Union Berlino 7
14. Augusta 6
15. Wolfsburg 5
16. Magonza 4
17. Heidenheim 3
18. Borussia M'Gladbach 2 *
*una partita in meno
