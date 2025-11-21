Liverpool in emergenza: Slot annuncia le indisponibilità di Wirtz e Frimpong. Ma torna Alisson

Il Liverpool torna in campo questo weekend dopo la sosta per le nazionali, con l’obiettivo di rilanciare una stagione fin qui altalenante. I Reds, attualmente ottavi in Premier League con sei vittorie e cinque sconfitte, ospiteranno sabato il Nottingham Forest in una sfida che può dire molto sulle ambizioni della squadra di Arne Slot. Ma il tecnico olandese dovrà fare i conti con un’emergenza non indifferente.

Slot, infatti, ha confermato l’assenza di Florian Wirtz: il tedesco, arrivato in estate per dare qualità e imprevedibilità alla trequarti, è ai box per un problema muscolare. E non è l’unico. “Ci sono due infortuni muscolari. Non mi aspetto che Conor Bradley torni in campo nei prossimi 22 giorni. Per Wirtz potrebbe non essere così lungo, ma è comunque out”, ha spiegato l’allenatore.

A pesare ulteriormente è lo stop di Jeremie Frimpong, fermato da un problema fisico la cui durata non è ancora chiara. “Non sarà disponibile nelle prossime settimane”, ha aggiunto Slot, lasciando intendere che la coperta sulle fasce sarà particolarmente corta. Non a caso, il tecnico ha ammesso che “uno o due giocatori potrebbero dover occupare ruoli non loro”, segnale di una situazione di emergenza che rischia di condizionare le scelte tattiche.

Una buona notizia però arriva tra i pali: Alisson Becker è finalmente tornato a disposizione dopo l’infortunio che lo aveva tenuto ai box. Un rientro prezioso in un momento delicato, con il Liverpool chiamato a ritrovare continuità e risultati per rientrare nella corsa europea.