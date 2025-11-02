Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Bundesliga, Colonia a valanga sull'Amburgo. Anseatici al 3° ko consecutivo

Bundesliga, Colonia a valanga sull'Amburgo. Anseatici al 3° ko consecutivoTUTTO mercato WEB
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 18:11Calcio estero
Gaetano Mocciaro

Colonia a valanga sull'Amburgo nella 9ª giornata di Bundesliga. Finisce 4-1 al "RheinEnergieStadion". Ache e Kainz segnano le prime due reti per i padroni di casa, Dompe la riapre ma poi l'Amburgo si vede espellere due giocatori tra il 79' e l'83' e il Colonia nei minuti di recupero dilaga con El Mala e Kaminski. Terzo ko consecutivo per gli anseatici.

Venerdì 31 ottobre
Augsburg - Borussia Dortmund 0-1

Sabato 1 novembre
Mainz - Werder Brema 1-1
Lipsia - Stoccarda 3-1
Union Berlino - Friburgo 0-0
St. Pauli - Borussia Monchengladbach 0-4
Heidenheim - Eintracht Francoforte 1-1
Bayern Monaco - Bayer Leverkusen 3-0

Domenica 2 novembre
Colonia - Amburgo 4-1
Wolfsburg - Hoffenheim ore 17:30

CLASSIFICA

1. Bayern Monaco 27
2. Lipsia 22
3. Borussia Dortmund 20
4. Stoccarda 18
5. Bayer Leverkusen 17
6. Colonia 14
7. Eintracht Francoforte 14
8. Hoffenheim 13
9. Werder Brema 12
10. Wolfsburg 11
11. Union Berlino 11
12. Friburgo 10
13. Amburgo 8
14. Augsburg 7
15. St. Pauli 7
16. Borussia Monchengladbach 6
17. Mainz 5
18. Heidenheim 5

MARCATORI

12 reti: Kane (Bayern Monaco)
6 reti: Burkardt (Eintracht Francoforte)
5 reti: Luis Diaz (Bayern Monaco), Uzun (Eintracht Francoforte), Baumgartner (Lipsia), Asllani (Hoffenheim), Guirassy (Borussia Dortmund), Tabakovic (Borussia Monchengladbach)

Articoli correlati
Tutti vogliono Said El Mala: il Colonia vuole 50-60 milioni di euro. L'Inter ci pensa... Tutti vogliono Said El Mala: il Colonia vuole 50-60 milioni di euro. L'Inter ci pensa
Bundesliga, oggi sfida per l'Europa tra Friburgo e Eintracht: il programma della... Bundesliga, oggi sfida per l'Europa tra Friburgo e Eintracht: il programma della 7^ giornata
Un talento al giorno, Saïd El Mala: il Colonia punta su di lui per centrare la salvezza... Un talento al giorno, Saïd El Mala: il Colonia punta su di lui per centrare la salvezza
Altre notizie Calcio estero
Barcellona, o vinci o è fuga-Real: di fronte l'Elche, le scelte di Flick (con Pedri... Barcellona, o vinci o è fuga-Real: di fronte l'Elche, le scelte di Flick (con Pedri ko)
Bundesliga, Colonia a valanga sull'Amburgo. Anseatici al 3° ko consecutivo Bundesliga, Colonia a valanga sull'Amburgo. Anseatici al 3° ko consecutivo
Premier League, il West Ham si rialza. Ribaltato il Newcastle, segna Paqueta Premier League, il West Ham si rialza. Ribaltato il Newcastle, segna Paqueta
Arda Guler giocatore chiave per Xabi Alonso. E il Fenerbahçe guadagna altri 2 milioni... Arda Guler giocatore chiave per Xabi Alonso. E il Fenerbahçe guadagna altri 2 milioni
LaLiga, seconda vittoria consecutiva per il Celta Vigo. Levante in 10 dal 29' LaLiga, seconda vittoria consecutiva per il Celta Vigo. Levante in 10 dal 29'
Bayern Monaco, Herbert Hainer rieletto presidente col 93.5% dei voti Bayern Monaco, Herbert Hainer rieletto presidente col 93.5% dei voti
Olanda, clamoroso Heracles: ultimo e senza allenatore vince 8-2 Olanda, clamoroso Heracles: ultimo e senza allenatore vince 8-2
Kimpembe, oggi in Qatar: "Impossibile giocare in Francia in una squadra diversa dal... Kimpembe, oggi in Qatar: "Impossibile giocare in Francia in una squadra diversa dal PSG"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
Le più lette
1 Milan-Roma, le probabili formazioni: Cristante e Soule dietro a Dybala, Allegri con Nkunku
2 Serie A, 10^ giornata LIVE: Roma con Soulè e Dybala dal 1', fuori Dovbyk
3 Sassuolo-Genoa, le probabili formazioni: Doig si riprende il posto, ballottaggio Vranckx-Thorstvedt
4 Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
5 Lazio-Cagliari, le probabili formazioni: Vecino spera, ma Basic resta avanti nel ballottaggio
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Pioli non si dimette. Sarà la Fiorentina a decidere le sorti del suo allenatore
Immagine top news n.1 Fiorentina pesantemente contestata post Lecce. Intanto il club si chiude nel silenzio stampa
Immagine top news n.2 Il calcio d'attacco nell'era del catenaccio: perché Galeone è stato un grande pur senza trofei
Immagine top news n.3 Sprofondo viola, il Lecce espugna il Franchi vincendo 1-0 e Firenze chiede l'addio di Pioli
Immagine top news n.4 Calcio in lutto: è morto a 84 anni mister Giovanni Galeone
Immagine top news n.5 Serie A, la classifica aggiornata: l'Inter aggancia la Roma al 2° posto, Verona terzultimo
Immagine top news n.6 Verona-Inter 1-2, le pagelle: Giovane scatenato, Lautaro no, Bastoni a due facce
Immagine top news n.7 La fortuna assiste un'Inter confusionaria: 1-2 a Verona, Chivu mette pressione a Conte
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Gimenez ha le ultime chances per dimostrare di essere il 9 che serve al Milan Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato
Immagine news podcast n.2 Cosa farà la Juventus sul mercato a gennaio per la rosa di Spalletti
Immagine news podcast n.3 La Fiorentina promossa per il mercato ma bocciata a ottobre: cosa succede ai Viola?
Immagine news podcast n.4 Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve, Spalletti fa bene a parlare di Scudetto? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Braglia: "Milan favorito sulla Roma. Juve, vedremo se Spalletti..."
Immagine news Serie A n.3 Bonanni: "Sarri non dice mai nulla di costruttivo. Parla solo di sé stesso, mai..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Udinese, Zaniolo castigatore dell'Atalanta: "Grande vittoria, insieme siamo più forti"
Immagine news Serie A n.2 Inter, Zielinski: "Non si possono vincere sempre le partite con 3 o 4 gol"
Immagine news Serie A n.3 Il Bologna trova il gol del pareggio a Parma: la firma è di Castro
Immagine news Serie A n.4 Pioli non si dimette. Sarà la Fiorentina a decidere le sorti del suo allenatore
Immagine news Serie A n.5 Lutto nel calcio, morto Galeone. Fiorentina contestata e Pioli rischia: le top news delle 18
Immagine news Serie A n.6 Italia al debutto nel Mondiale Under 17: domani sfida ai padroni di casa del Qatar
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Venezia, Stroppa: "Sono arrabbiato con la squadra. Così non va bene"
Immagine news Serie B n.2 Catanzaro, Aquilani: "Siamo stati umili. Playoff? Non mi fregate..."
Immagine news Serie B n.3 Pescara, Brosco: "Chiedo scusa. I tifosi non meritavano un'umiliazione simile"
Immagine news Serie B n.4 Serie B, 11ª giornata: Monza-Spezia al 45' è ancora ferma sullo 0-0
Immagine news Serie B n.5 Modena, Sottil: "Risultato meritato. È stato un bel pomeriggio"
Immagine news Serie B n.6 Juve Stabia, Abate: "Una sconfitta che ci deve far riflettere. Dobbiamo alzare il livello"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Il cordoglio del Pescara per Galeone: "Il tuo ricordo vivrà per sempre nei cuori di tutti noi"
Immagine news Serie C n.2 È morto Giovanni Galeone. Il Perugia: "Un maestro, un innovatore. Buon viaggio mister"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 12ª giornata: i finali dei match delle 14:30. Vince il Vicenza, Ternana show
Immagine news Serie C n.4 Cosenza, Buscé: "Classe arbitrale mediocre. Abbiamo prova che il gol di Florenzi fosse buono"
Immagine news Serie C n.5 Giugliano, tesserato l'ex centrocampista del Benevento Riccardo Improta
Immagine news Serie C n.6 Serie C, 12ª giornata: i parziali dei match delle 14:30. Ternana sotto a Gubbio
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 4ª giornata: Juventus-Ternana Women 2-1. Cambiaghi decisiva
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 4ª giornata: al 45' Juve avanti 1-0 sulla Ternana. Cambiaghi in rete
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 4ª giornata: Roma-Inter 3-0. Giallorosse in vetta a punteggio pieno
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 4ª giornata: Roma avanti al 45' sull'Inter: decide Pandini
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Femminile, continua la quarta giornata: oggi puntati su Roma-Inter
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Femminile, il Como piega il Genoa: decidono Nischler e Pavan
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…