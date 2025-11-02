Bundesliga, Colonia a valanga sull'Amburgo. Anseatici al 3° ko consecutivo

Colonia a valanga sull'Amburgo nella 9ª giornata di Bundesliga. Finisce 4-1 al "RheinEnergieStadion". Ache e Kainz segnano le prime due reti per i padroni di casa, Dompe la riapre ma poi l'Amburgo si vede espellere due giocatori tra il 79' e l'83' e il Colonia nei minuti di recupero dilaga con El Mala e Kaminski. Terzo ko consecutivo per gli anseatici.

Venerdì 31 ottobre

Augsburg - Borussia Dortmund 0-1

Sabato 1 novembre

Mainz - Werder Brema 1-1

Lipsia - Stoccarda 3-1

Union Berlino - Friburgo 0-0

St. Pauli - Borussia Monchengladbach 0-4

Heidenheim - Eintracht Francoforte 1-1

Bayern Monaco - Bayer Leverkusen 3-0

Domenica 2 novembre

Colonia - Amburgo 4-1

Wolfsburg - Hoffenheim ore 17:30

CLASSIFICA

1. Bayern Monaco 27

2. Lipsia 22

3. Borussia Dortmund 20

4. Stoccarda 18

5. Bayer Leverkusen 17

6. Colonia 14

7. Eintracht Francoforte 14

8. Hoffenheim 13

9. Werder Brema 12

10. Wolfsburg 11

11. Union Berlino 11

12. Friburgo 10

13. Amburgo 8

14. Augsburg 7

15. St. Pauli 7

16. Borussia Monchengladbach 6

17. Mainz 5

18. Heidenheim 5

MARCATORI

12 reti: Kane (Bayern Monaco)

6 reti: Burkardt (Eintracht Francoforte)

5 reti: Luis Diaz (Bayern Monaco), Uzun (Eintracht Francoforte), Baumgartner (Lipsia), Asllani (Hoffenheim), Guirassy (Borussia Dortmund), Tabakovic (Borussia Monchengladbach)