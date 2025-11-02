Bundesliga, Colonia a valanga sull'Amburgo. Anseatici al 3° ko consecutivo
Colonia a valanga sull'Amburgo nella 9ª giornata di Bundesliga. Finisce 4-1 al "RheinEnergieStadion". Ache e Kainz segnano le prime due reti per i padroni di casa, Dompe la riapre ma poi l'Amburgo si vede espellere due giocatori tra il 79' e l'83' e il Colonia nei minuti di recupero dilaga con El Mala e Kaminski. Terzo ko consecutivo per gli anseatici.
Venerdì 31 ottobre
Augsburg - Borussia Dortmund 0-1
Sabato 1 novembre
Mainz - Werder Brema 1-1
Lipsia - Stoccarda 3-1
Union Berlino - Friburgo 0-0
St. Pauli - Borussia Monchengladbach 0-4
Heidenheim - Eintracht Francoforte 1-1
Bayern Monaco - Bayer Leverkusen 3-0
Domenica 2 novembre
Colonia - Amburgo 4-1
Wolfsburg - Hoffenheim ore 17:30
CLASSIFICA
1. Bayern Monaco 27
2. Lipsia 22
3. Borussia Dortmund 20
4. Stoccarda 18
5. Bayer Leverkusen 17
6. Colonia 14
7. Eintracht Francoforte 14
8. Hoffenheim 13
9. Werder Brema 12
10. Wolfsburg 11
11. Union Berlino 11
12. Friburgo 10
13. Amburgo 8
14. Augsburg 7
15. St. Pauli 7
16. Borussia Monchengladbach 6
17. Mainz 5
18. Heidenheim 5
MARCATORI
12 reti: Kane (Bayern Monaco)
6 reti: Burkardt (Eintracht Francoforte)
5 reti: Luis Diaz (Bayern Monaco), Uzun (Eintracht Francoforte), Baumgartner (Lipsia), Asllani (Hoffenheim), Guirassy (Borussia Dortmund), Tabakovic (Borussia Monchengladbach)