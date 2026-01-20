Ufficiale Bundesliga sempre più giapponese: il Wolfsburg si è assicurato il gioiellino Shiogai

Rinforzo giapponese per il Wolfsburg che si è assicurato Kento Shiogai, proveniente dal NEC Nijmegen. Attaccante, 20 anni, in questa prima parte di stagione si è messo in mostra in Eredivisie segnando 7 retin 12 partite. Il giocatore si è trasferito a titolo definitivo, firmando un contratto fino al 2030.

"Sono assolutamente entusiasta di essere al Wolfsburg ora. Passare alla Bundesliga è un grande passo per me e sono entusiasta di accettare questa sfida qui", ha dichiarato Kento Shiogai a proposito del suo nuovo ruolo. "Darò il massimo per la squadra e continuerò a crescere come giocatore per il nostro futuro. Non vedo l'ora di iniziare a giocare con il Wolfsburg" sono le prime parole rilasciate da Shiogai.

Il Wolfsburg è attualmente 12° in Bundesliga, sopra appena 6 punti sulla zona playout. Con l'arrivo di Shiogai, la colonia giapponese in Bundesliga si allarga: sono 14 i calciatori del Paese del Sol Levante presenti. Di più solo Svizzera (15), Danimarca (16), Austria (28) e Francia (31).