Ufficiale Wolfsburg, Eriksen resta senza tecnico: esonerato Bauer, serve un "impulso per la salvezza"

Penultimo in classifica e distante tre lunghezze dalla zona retrocessione, il Wolfsburg non è riuscito a invertire il trend negativo in Bundesliga nemmeno ieri. Christian Eriksen, ex centrocampista dell'Inter, aveva sbloccato la partita e portato avanti i Lupi su rigore, poi l'Amburgo ha dato il via all'operazione rimonta completata da 0-1 a 2-1. E nelle ultime ore il club tedesco, che non vince ormai da 8 partite di fila e dallo scorso 17 gennaio, ha preso una decisione ferma e irreversibile.

"Il VfL Wolfsburg ha interrotto il rapporto con il suo tecnico Daniel Bauer. Il 43enne è stato sollevato dall'incarico con effetto immediato domenica mattina. Il club informerà tempestivamente riguardo alla successione sulla panchina", il comunicato ufficiale trasmesso dalla società tedesca. Daniel Bauer aveva assunto l'incarico di allenatore in capo lo scorso novembre, inizialmente ad interim dopo Simonis, per poi essere confermato ufficialmente a dicembre. Sotto la sua guida in questa stagione il Wolfsburg ha raccolto 12 punti in 15 partite.

"Questa decisione è stata tutt'altro che facile per noi", ha esordito il direttore sportivo Pirmin Schwegler. "Speravamo di riuscire a dare una svolta insieme. Analizzando la situazione complessiva, siamo giunti alla conclusione di dover dare alla squadra un nuovo impulso per ottenere la salvezza. Siamo molto grati a Daniel per il suo impegno con la prima squadra, ma anche per il suo pluriennale lavoro come allenatore nell'Academy del VfL. Gli auguriamo tutto il meglio per il suo futuro professionale e privato".