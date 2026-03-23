Calcio colombiano nel lutto: muore a 19 anni il talento Castrillon. Era collassata in campo
Il calcio colombiano è in lutto per la scomparsa prematura di Santiago Castrillon, centrocampista offensivo classe 2007 in forza alle giovanili del Millonarios, uno dei club più prestigiosi del Sudamerica con sede a Bogotà. Il calciatore si era sentito male proprio durante il derby contro l’Independiente Santa Fe valido per il campionato Under 20 della Colombia ed era stato trasportato d'urgenza in ospedale dove però i medici non sono riusciti a salvargli la vita.
A comunicare il decesso è stato il club colombiano con una nota sui propri canali ufficiali: "Il Millonarios FC informa che lo scorso sabato 21 marzo il giocatore Santiago Castrillón è collassato durante una partita del Torneo Nazionale Under 20. È stato immediatamente assistito dai medici della squadra e trasportato in ambulanza in un centro ospedaliero ad alta complessità nel nord della città, dove è stato ricoverato in terapia intensiva e seguito da specialisti dell’area cardiovascolare. Nonostante gli sforzi medici, Santiago non è riuscito a riprendersi ed è venuto a mancare domenica, circondato dalla sua famiglia, dai compagni e dagli amici. Oggi il calcio si ferma. Il cuore azzurro è spezzato. Oggi il dolore ci invade, riempiendoci di impotenza e tristezza. - si legge ancora nella nota - Con profonda commozione salutiamo il nostro numero 10, il nostro compagno, il nostro amico. Santiago non giocava soltanto a calcio. Lo viveva, lo sentiva, lo condivideva con un sorriso che oggi resta impresso in tutti noi. Alla sua famiglia e ai suoi cari va un messaggio di forza in questo momento impossibile da comprendere. Santiago, nostro caro compagno, riposa in pace".
Millonarios FC informa que el pasado sábado 21 de marzo el jugador Santiago Castrillón sufrió un colapso durante un partido del Torneo Nacional Sub20.
Inmediatamente fue atendido por los médicos del equipo y trasladado en ambulancia a un centro hospitalario de alta complejidad… pic.twitter.com/dmWiJNUNMw
— Millonarios FC (@MillosFCoficial) March 23, 2026