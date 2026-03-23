Klopp sul futuro: "Non sono in pensione, ma niente di vero con Real Madrid o Germania"

Nelle ultime settimane sono tornate a circolare voci riguardanti un futuro in panchina per quel Jurgen Klopp che dal 2024 ricopre il ruolo di responsabile del calcio globale per la Red Bull. Il tedesco infatti è stato accostato sia al Real Madrid per il dopo Arbeloa sia alla panchina della Germania dopo il Mondiale del 2026 quando potrebbe chiudersi l'esperienza di Julian Nagelsmann, ma in entrambi i casi le voci non trovano conferme con il tecnico che ha voluto smentire ogni rumors.

"Al momento non ci penso affatto e non c'è alcun motivo per farlo. - ha spiegato Klopp rispondendo a una domanda sul possibile approdo alla Germania - Non sono ancora a fine carriera, non ho aggiunto l'età pensionabile e chissà cosa succederà nei prossimi anni. Per ora non è previsto nulla".

Klopp ha poi parlato dell'ipotesi di un approdo al Real Madrid: "Chi lo dice non capisce di calcio. Non mi hanno mai contattato né contattato il mio agente. È tutto solo fumo. Sono estremamente soddisfatto del mio lavoro".