Il Borussia Dortmund pensa a un romantico ritorno: avviate le trattative per Sancho

Jadon Sancho potrebbe tornare al Borussia Dortmund per rilanciare una carriera che da qualche anno ha preso ormai una parabola discendente. Secondo quanto riferito da Sky Deutschland il club giallonero avrebbe avviato le trattative per il ritorno del classe 2000 a cui a fine stagione scadrà il contratto con il Manchester United.

Lo sponsor principale del suo ritorno sarebbe Hans-Joachim Watzke che continua a credere nelle qualità dell’inglese che nel suo primo ritorno al Borussia – nella stagione 2023/24 – non aveva impressionato più di tanto con appena tre reti in 21 presenze. Attualmente Sancho è in forza all’Aston Villa dove ha trovato solo una volta la via del gol in 31 presenze anche se nelle ultime uscite ha impressionato positivamente.

Attualmente Sancho non ha preso alcuna decisione sul futuro, ma certamente vedrebbe di buon occhio un ritorno in una piazza che conosce molto bene e dove ha brillato con 53 reti e 67 assist in 158 presenze.