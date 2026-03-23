Calcio colombiano nel lutto: muore a 19 anni il talento Castrillon. Era collassato in campo

Il calcio colombiano è in lutto per la scomparsa prematura di Santiago Castrillon, centrocampista offensivo classe 2007 in forza alle giovanili del Millonarios, uno dei club più prestigiosi del Sudamerica con sede a Bogotà. Il calciatore si era sentito male proprio durante il derby contro l’Independiente Santa Fe valido per il campionato Under 20 della Colombia ed era stato trasportato d'urgenza in ospedale dove però i medici non sono riusciti a salvargli la vita.

A comunicare il decesso è stato il club colombiano con una nota sui propri canali ufficiali: "Il Millonarios FC informa che lo scorso sabato 21 marzo il giocatore Santiago Castrillón è collassato durante una partita del Torneo Nazionale Under 20. È stato immediatamente assistito dai medici della squadra e trasportato in ambulanza in un centro ospedaliero ad alta complessità nel nord della città, dove è stato ricoverato in terapia intensiva e seguito da specialisti dell’area cardiovascolare. Nonostante gli sforzi medici, Santiago non è riuscito a riprendersi ed è venuto a mancare domenica, circondato dalla sua famiglia, dai compagni e dagli amici. Oggi il calcio si ferma. Il cuore azzurro è spezzato. Oggi il dolore ci invade, riempiendoci di impotenza e tristezza. - si legge ancora nella nota - Con profonda commozione salutiamo il nostro numero 10, il nostro compagno, il nostro amico. Santiago non giocava soltanto a calcio. Lo viveva, lo sentiva, lo condivideva con un sorriso che oggi resta impresso in tutti noi. Alla sua famiglia e ai suoi cari va un messaggio di forza in questo momento impossibile da comprendere. Santiago, nostro caro compagno, riposa in pace".