Calcio francese in lutto. È morto Jean-Pierre Escalettes, ex presidente della Federazione

È scomparso all’età di 90 anni Jean-Pierre Escalettes, figura storica del calcio francese e presidente della Fédération Française de Football dal 2005 al 2010. A darne notizia è stata la stessa federazione con un comunicato ufficiale diffuso oggi..

Nel messaggio, la FFF ha reso omaggio a un dirigente "profondamente rispettato e apprezzato", ricordando come Escalettes abbia dedicato l’intera vita al calcio, prima da giocatore e formatore, poi come dirigente fino ai vertici istituzionali. Un percorso segnato da passione, umanità e grande senso di appartenenza allo sport.

Durante la sua presidenza, Escalettes ha vissuto momenti di grande rilievo per il calcio francese. Tra questi spicca la finale del Coppa del Mondo FIFA 2006, in cui la Francia sfiorò il titolo, e l’assegnazione a Parigi degli Campionato Europeo UEFA 2016, ottenuta nel 2010. Il suo mandato resta però inevitabilmente legato anche a una delle pagine più difficili della storia recente dei Bleus: il caso di Knysna durante il Coppa del Mondo FIFA 2010 in Sudafrica, segnato dallo sciopero dei giocatori e da una crisi senza precedenti all’interno della Nazionale. Pochi giorni dopo quell’episodio, il 28 giugno 2010, Escalettes rassegnò le dimissioni, chiudendo un ciclo complesso.

A raccogliere la sua eredità fu poi Noël Le Graët, ufficialmente nominato presidente nel 2011. Nel suo ultimo saluto, la Federazione ha espresso "profonda gratitudine" per il suo operato, rivolgendo un pensiero commosso alla famiglia e a tutto il mondo del calcio francese.