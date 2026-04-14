Bournemouth già alla ricerca del sostituto di Iraola: Rose in pole, poi McKenna e Lampard
Il Bournemouth starebbe già valutando diversi profili per il futuro della propria panchina, con l’obiettivo di individuare il prima possibile il successore di Andoni Iraola in vista della prossima stagione.
Secondo quanto riportato da GiveMeSport, tra i nomi in cima alla lista figurerebbe quello di Marco Rose, considerato uno dei principali candidati. Sarebbero già stati avviati colloqui preliminari, segnale di un interesse concreto da parte del club inglese. Sempre la stessa fonte indica anche Kieran McKenna, attualmente alla guida dell’Ipswich, come alternativa seria per la panchina delle Cherries, grazie al lavoro svolto nelle ultime stagioni e alla sua crescita costante come tecnico.
Altri profili emergono invece dalle indiscrezioni rilanciate da The Athletic: tra questi figura Frank Lampard, oggi alla guida del Coventry, insieme a Iñigo Pérez, attualmente sulla panchina del Rayo Vallecano. La dirigenza del Bournemouth, dunque, sembra muoversi con largo anticipo, valutando più opzioni per garantire continuità al progetto tecnico dopo l'addio con il mister basco.