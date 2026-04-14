Atletico Madrid-Barça, Simeone 'risponde' a Yamal: "Difficile da marcare anche in sei"
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Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, ha parlato prima della partita di questa sera alle ore 21:00 contro il Barcellona, ritorno dei quarti di finale di Champions League: "In ogni partita succede di immaginarsi cosa vorrebbe che succedesse, poi ci sono gli avversari con la loro strategia e le cose non concordano. I giocatori fanno la differenza".
C'era il dubbio tra Oblak e Musso, alla fine ha scelto per quest'ultimo.
"Abbiamo parlato con entrambi, ci servono tutti e due".
Ha immaginato una gabbia su Yamal? Lui ieri ha detto di sperare che le lasci l'uno contro uno.
"Uno come lui è sempre difficile da marcare, anche in quattro o in sei".
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