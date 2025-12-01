Derby di Istanbul senza vincitori: 1-1 tra Fenerbahce e Galatasaray, Osimhen a secco

Coreografie monumentali, scintille nel riscaldamento tra Osimhen ed Irfan Can Egribayat, con una città completamente bloccata dal traffico generato dai tifosi arrivati in massa al Chobani Stadium. Tutto per assistere a Fenerbahce-Galatasaray, scontro diretto per la vetta della Süper Lig (campionato turco).

Un derby di Istanbul, il primo della stagione, completamente rovente ma privo di un vincitore. Infatti il confronto tra la prima e la seconda forza del campionato turco è finito 1-1: Jhon Duran ha salvato il Fener al 90'+5, salendo in cattedra e negando il trionfo agli storici rivali giallorossi, dopo il gol in apertura dell'ex Bayern Monaco Leroy Sané (27').

Rimane tutto invariato, dunque. Il Galatasaray resta in testa alla classifica con 33 punti in 14 giornate, mentre i Canarini di Tedesco restano all'inseguimento a quota 32. Resta a secco invece l'ex Napoli Osimhen, che invece si è beccato un'ammonizione al minuto 71 per condotta antisportiva, uscendo nel finale per volere di mister Buruk. Al suo posto Mauro Icardi, che ha disputato gli 11 minuti di recupero concessi dall'arbitro e assistito impotente al pareggio di Duran.

SUPER LIG, CLASSIFICA FINALE

1. Galatasaray 33 punti

2. Fenerbahce 32

3. Trabzonspor 31

4. Goztepe 26

5. Samsunspor 25

6. Besiktas 24

7. Gaziantep 22

8. Kocaelispor 18

9. Basaksehir 16

10. Alanyaspor 16

11. Konyaspor 15

12. Rizespor 14

13. Antalyaspor 14

14. Kasimpasa 13

15. Eyuspor 12

16. Kayserispor 12

17. Genclerbirligi 11

18. Karagumruk 8