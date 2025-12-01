Deco e la rinascita di Rashford: "Ha ritrovato entusiasmo, fondamentale per il progetto"

Arrivato in Catalogna la scorsa estate con la formula del prestito con diritto di riscatto, Marcus Rashford sta vivendo una vera rinascita sotto la guida di Hansi Flick. L’attaccante inglese, autore di 6 gol e 7 assist in 18 partite, è diventato una delle pedine più preziose del nuovo Barcellona, soprattutto in un periodo complicato dall’assenza prolungata di Raphinha. A raccontare i retroscena della sua sorprendente operazione di mercato è Deco, direttore sportivo blaugrana, in un’intervista rilasciata al Times.

Nominato nell’estate 2023 con l’obiettivo di dare un’identità chiara al progetto sportivo, Deco ha avviato una ricostruzione che coniuga la valorizzazione dei talenti usciti dalla Masia con pochi ma mirati innesti provenienti dall’esterno. Rashford rientra perfettamente in questa strategia: "Cercavamo un attaccante duttile, capace di muoversi su tutto il fronte offensivo e pronto a mettersi totalmente a disposizione della squadra", ha spiegato l’ex centrocampista portoghese.

Per Rashford non è la prima esperienza in un ambiente ad altissima pressione: a Manchester United ha trascorso oltre vent’anni, vivendo nel bene e nel male il peso della responsabilità. A Barcellona, però, la situazione è diversa. Flick gli ha cucito addosso un ruolo che lo libera da eccessive incombenze e gli permette di esprimersi con maggiore leggerezza, recuperando fiducia e continuità. "Marcus è felice qui, e quando un giocatore con il suo talento ritrova entusiasmo diventa fondamentale per qualsiasi progetto", ha aggiunto Deco. Il Barça spera ora che il suo numero 14 continui su questa strada: la rinascita dell’inglese è uno degli elementi simbolo della nuova era blaugrana.