La nuova rinascita di Onana. La Premier è un ricordo, il portiere torna a volare col Trabzonspor

Sta vivendo uno dei momenti più brillanti della sua carriera dopo due stagioni molto complicate. André Onana, portiere camerunese cresciuto nella cantera del Barcellona, sta disputando una stagione straordinaria con il Trabzonspor, club turco in cui è arrivato in prestito dal Manchester United.

Il 29enne sembra aver ritrovato la fiducia e la solidità che lo avevano reso uno dei migliori portieri d’Europa ai tempi dell’Inter e dell'Ajax. I numeri parlano chiaro: 77,8% di parate e una media di 3,5 interventi decisivi a partita nella prima metà del campionato. Queste statistiche lo collocano tra i migliori portieri per percentuale di salvataggi nelle dieci principali leghe europee, restituendogli il prestigio perduto in Inghilterra. Il Trabzonspor, noto come la Tempesta del Mar Nero, ha beneficiato direttamente delle sue prestazioni: quattro vittorie di fila con almeno due gol di scarto e 12 reti segnate in totale, la miglior striscia dal 2021.

Onana è ora atteso protagonista della sfida contro il Galatasaray, capolista e miglior attacco della Süper Lig, trascinato da altre due vecchie conoscenze della Serie A, Mauro Icardi e Victor Osimhen. "Ci sono molte differenze tra la Premier e la Süper Lig, ma il calcio resta undici contro undici: chiunque può vincere. Siamo concentrati, sarà una vera finale per entrambe le squadre", ha dichiarato nelle scorse ore. Dopo le critiche e le difficoltà di Manchester, Onana sembra finalmente rinato: Trabzon è diventata la sua occasione per tornare ad alti livelli.