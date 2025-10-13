Capo Verde fa la storia e si qualifica per la prima volta ai Mondiali. Staccato il Camerun

Capo Verde fa la storia e si qualifica ai Mondiali 2026 pure da prima del girone D contro Camerun (bloccato sullo 0-0 dall'Angola), Libia, Mauritius ed Eswatini. La prima qualificazione di sempre nella storia della Nazionale. Determinante il 3-0 inferto proprio ad Eswatini questa sera, Dailo Livramento, Willy Semedo e Stopira hanno segnato i gol.

La Tunisia si era già qualificata da tempo ma travolge 3-0 la Namibia e si conferma prima della classe nel gruppo H, mentre la Liberia pareggia 1-1 e fuori casa con la Guinea Equatoriale, agganciando la Namibia. Niente impresa del Sud Sudan con Togo, la gara finisce in parità e a reti bianche, con la graduatoria del Gruppo B rimasta invariata. Algeria, Egitto, Ghana, Marocco e Tunisia sono tutti gli altri paesi africani già passati e attesi alla Coppa del Mondo.

I risultati di oggi

Guinea Equatoriale - Liberia 1-1

São Tomé and Prinicipe - Malawi 1-0

Sud Sudan - Togo 0-0

Tunisia - Namibia 3-0

Camerun - Angola 0-0

Capo Verde - Eswatini 3-0

Lesotho - Zimbabwe 1-0

Mauritius - Libia 0-0

CLASSIFICHE

Gruppo B

1. Senegal 21 punti

2. DR Congo 19

3. Sudan 13

4. Togo 8

5. Mauritania 7

6. Sud Sudan 5

Gruppo C

1. Benin 17 punti

2. Sudafrica 15

3. Nigeria 14

4. Lesotho 12

5. Rwanda 11

6. Zimbabwe 5

Gruppo D

1. Capo Verde 23 punti

2. Camerun 19

3. Libia 16

4. Angola 12

5. Mauritius 6

6. Eswatini 3