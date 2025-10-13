Capo Verde fa la storia e si qualifica per la prima volta ai Mondiali. Staccato il Camerun
Capo Verde fa la storia e si qualifica ai Mondiali 2026 pure da prima del girone D contro Camerun (bloccato sullo 0-0 dall'Angola), Libia, Mauritius ed Eswatini. La prima qualificazione di sempre nella storia della Nazionale. Determinante il 3-0 inferto proprio ad Eswatini questa sera, Dailo Livramento, Willy Semedo e Stopira hanno segnato i gol.
La Tunisia si era già qualificata da tempo ma travolge 3-0 la Namibia e si conferma prima della classe nel gruppo H, mentre la Liberia pareggia 1-1 e fuori casa con la Guinea Equatoriale, agganciando la Namibia. Niente impresa del Sud Sudan con Togo, la gara finisce in parità e a reti bianche, con la graduatoria del Gruppo B rimasta invariata. Algeria, Egitto, Ghana, Marocco e Tunisia sono tutti gli altri paesi africani già passati e attesi alla Coppa del Mondo.
I risultati di oggi
Guinea Equatoriale - Liberia 1-1
São Tomé and Prinicipe - Malawi 1-0
Sud Sudan - Togo 0-0
Tunisia - Namibia 3-0
Camerun - Angola 0-0
Capo Verde - Eswatini 3-0
Lesotho - Zimbabwe 1-0
Mauritius - Libia 0-0
CLASSIFICHE
Gruppo B
1. Senegal 21 punti
2. DR Congo 19
3. Sudan 13
4. Togo 8
5. Mauritania 7
6. Sud Sudan 5
Gruppo C
1. Benin 17 punti
2. Sudafrica 15
3. Nigeria 14
4. Lesotho 12
5. Rwanda 11
6. Zimbabwe 5
Gruppo D
1. Capo Verde 23 punti
2. Camerun 19
3. Libia 16
4. Angola 12
5. Mauritius 6
6. Eswatini 3
Gruppo H
1. Tunisia 28 punti
2. Namibia 15
3. Liberia 15
4. Guinea Equatoriale 11
5. Malawi 10
6. Sao Tome 3