Palhinha risorge in Premier, Tottenham pronto ad attivare l'opzione d'acquisto dal Bayern

Dopo un periodo difficile al Bayern Monaco, perlopiù da seconda scelta e non in corrispondenza delle aspettative personali, Joao Palhinha sta sbocciando di nuovo in Premier League. Il trasferimento in Bundesliga un anno fa non ha dato i suoi frutti, complici anche le scelte prese dal tecnico Vincent Kompany, con nemmeno 1000 minuti macinati in stagione tra tutte le competizioni.

Come rinascere

Per questo in estate il centrocampista portoghese di 30 anni ha deciso di trasferirsi in prestito al Tottenham, tornando nel suo amato campionato inglese - dove fece faville con il Fulham - e ritrovando i livelli dei tempi d'oro: 12 partite giocate a massimo regime e intensità, 2 gol siglati in Premier League, con un posto fisso in Champions League ancora da conquistare. Ma i buoni presupposti per fare bene alla corte di Thomas Frank ci sono tutti.

Futuro

Emergono però delle indiscrezioni sul futuro di Palhinha. Secondo quanto riferito da Sky Sports DE, il suo prestito annuale durerà ancora fino all'estate del 2026. Tuttavia, stando a quanto riferito dall'emittente satellitare, gli Spurs propendono per l'acquisto a titolo definitivo del giocatore: il club londinese ha un'opzione di acquisto del valore di 25-30 milioni di euro. Per queste ragioni, ad oggi, appare improbabile un ritorno al Bayern Monaco per Palhinha.