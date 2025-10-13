Europei U21, Francia senza pietà: Estonia stracciata 6-1. È dietro l'Italia in classifica 2° posto
La Francia Under 21 del CT Baticle non ha pietà. Nelle qualificazioni agli Europei di categoria, i baby Bleus strapazzo l'Estonia, rifilando ben 6 gol: due stelle del Tottenham, Mathys Tel (gol e assist) e Wilson Odobert (doppietta), finiscono sotto le luci dei riflettori mentre Zaire-Emery del PSG sforna un assist al classe 2006 Kroupi, per il primo dei due centri firmati dal giocatore del Bournemouth. Cisse chiude il cerchio, mentre Varjund segna quantomeno la rete della bandiera.
Con questo risultato la Francia U21 si porta al secondo posto della classifica dedicata per le migliori seconde di ogni girone della fase a qualificazione degli Europei, restando dietro l'Italia U21 di Silvio Baldini. La migliore seconda passa direttamente alla fase ad eliminazione diretta con le prime squadre già passate, le altre 8 seconde avanzano alla fase successiva delle qualificazioni accedendo agli spareggi in programma a novembre 2024 per gli ultimi quattro posti nella fase finale.
FORMAZIONI UFFICIALI
FRANCIA U21 (4-3-3): Risser; Canvot, Zeze, Yoro, Methalie; Bouaddi, Zaire-Emery, Cisse; Bahoya, Tel, Odobert.
Allenatore: Baticle.
ESTONIA U21 (4-4-2): Nomm; Kait, Vaher, Veering, Tovstik; Siht, Hoim, Smirnov, Zuravljov; Varjund, Sillamaa.
Allenatore: Sarajarvi.
CLASSIFICA GRUPPO C
1. Isole Faroe 9 punti
2. Francia 6
3. Svizzera 4
4. Islanda 2
5. Estonia 2
6. Lussemburgo 1
CLASSIFICA SQUADRE 2° POSTO
1. Italia 9 punti
2. Francia 6
3. Repubblica Ceca 6
4. Spagna 6
5. Danimarca 4
6. Turchia 4
7. Irlanda 4
8. Israele 3
9. Irlanda del Nord 1