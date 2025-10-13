Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Tottenham e nazionale, Kolo Muani corre contro il tempo: l'ex Juve vicino al rientro

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:26Calcio estero
Michele Pavese

Dopo una sessione di mercato difficile, Randal Kolo Muani era approdato a Londra, sponda Tottenham. Tuttavia, l’avventura del centravanti francese non è iniziata nel migliore dei modi: il 26enne si è subito infortunato dopo una sola apparizione con la maglia degli Spurs, il 16 settembre scorso in Champions League contro il Villarreal. Da allora, Kolo Muani ha saltato cinque partite tra campionato e coppe a causa di un problema alla coscia.

Secondo le informazioni riportate dal London Evening Standard, il francese è ormai vicinissimo al ritorno in campo. Prima della pausa per le nazionali aveva già mostrato segnali positivi, ma il club aveva deciso di non forzare i tempi. Durante la sosta, Kolo Muani ha potuto concentrarsi sulla riabilitazione e sull’allenamento, partecipando anche a 45 minuti di un’amichevole a porte chiuse contro il Watford lo scorso venerdì.

Se non ci saranno contrattempi dell’ultimo minuto, il centravanti sarà a disposizione di Thomas Frank per la sfida contro l’Aston Villa, in programma il 19 ottobre. Dopo un avvio travagliato, l'ex giocatore della Juventus punta così a rilanciarsi con il Tottenham e dimostrare tutto il suo valore in Premier League e nelle competizioni europee.

