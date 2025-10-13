Prima volta da tecnico al Luton Town per Wilshere: "Ho parlato con Arteta, lui ha riso..."

Svezzato tra l'Academy del Luton e soprattutto quella dell'Arsenal, dove poi ha spiccato il volo ed è diventato il giocatore che tutti ricordano con piacere - specialmente in Inghilterra -, Jack Wilshere ha scelto di fare il grande salto. Ritiratosi nell'estate del 2022 e dopo aver sperimentato il ruolo di vice allenatore al Norwich, l'ex centrocampista dei Gunners è diventato ufficialmente il nuovo allenatore del Luton Town.

Intervistato dai canali ufficiali del club ha svelato: "Ho parlato con Mikel (Arteta, ndr) e gli ho chiesto: 'Quando hai capito di essere pronto?'... Lui ha riso e mi ha detto: 'Devi solo buttarti e nuotare il più forte che puoi'. Ovviamente lui l’ha fatto molto bene, e io mi sentivo vicino a quel momento. Questa situazione mi sembra un po’ simile. Certo, è un livello diverso, ma quando Mikel è arrivato all’Arsenal, non era un bel momento, i tifosi non sapevano bene cosa stesse succedendo".

Al Luton Town ora Wilshere darà inizio alla sua carriera da tecnico al comando, a 33 anni: "Sono grato, perché sento che era proprio ciò di cui avevo bisogno", ha detto. "È ciò di cui ogni giovane allenatore ha bisogno: un’opportunità, prima di tutto, e poi del supporto. E sento di aver trovato entrambe le cose qui. Credo che questo arrivi al momento giusto e mi sento pronto".

Wilshere prende il posto di Matt Bloomfield, esonerato all’inizio del mese dopo aver vinto solo 5 delle prime 11 partite. Il Luton, dopo un anno in Premier League nella stagione 2023/24, ha subito due retrocessioni consecutive e si trova ora a metà classifica in League One, la terza divisione del calcio inglese.