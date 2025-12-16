Carabao Cup, il Chelsea non sbaglia e vola in semifinale: 3-1 al Cardiff, 2 gol di Garnacho

È il Chelsea la prima squadra qualificata alle semifinali della Coppa di Lega inglese (Carabao Cup). La squadra di Maresca batte 3-1 il Cardiff in trasferta grazie a un secondo tempo interpretato sicuramente meglio rispetto al primo, nonostante un passaggio a vuoto intorno alla metà della frazione. Decidono le reti di Garnacho (doppietta) e di Neto, mentre il gol del provvisorio e illusorio 1-1 dei padroni di casa è stato firmato da Turnball. Domani scenderanno in campo Manchester City e Newcastle, impegnati rispettivamente contro Brentford e Fulham, mentre martedì prossimo toccherà all'Arsenal chiudere il quadro dei quarti di finale.

Il quadro dei quarti di finale di Carabao Cup

Cardiff City-Chelsea 1-3: 57' e 93' Garnacho, 75' Turnbull (CA), 82' Neto

Arsenal-Crystal Palace

Manchester City-Brentford

Newcastle-Fulham