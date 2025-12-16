Raphinha escluso dal "The Best XI", la moglie ironica: "62 gol propiziati, gioca a basket?"
Il FIFA The Best World XI 2025 è stato appena annunciato e, come è accaduto anche in passato, si è immediatamente acceso il dibattito. La formazione ideale dell’anno, scelta nell’ambito dei premi FIFA-The Best, ha infatti escluso alcuni nomi di primissimo piano, scatenando polemiche soprattutto sui social. Tra gli assenti più rumorosi spiccano Kylian Mbappé e Raphinha, due protagonisti assoluti della stagione appena conclusa.
A far esplodere la polemica è stata in particolare la moglie dell’esterno brasiliano del Barcellona, che ha affidato il suo sfogo a una serie di Instagram Stories dal tono durissimo. "Non si nascondono nemmeno più. 62 contributi tra gol e assist, e non basta per entrare nel miglior undici. È un’ingiustizia", fino alla provocazione ironica: "Raphinha gioca a basket?". Messaggi che hanno rapidamente fatto il giro del web, diventando virali tra tifosi e addetti ai lavori.
Nella formazione ideale del 2025, la FIFA ha inserito Gianluigi Donnarumma tra i pali; la difesa è composta da Achraf Hakimi, Pacho, Virgil van Dijk e Nuno Mendes; a centrocampo Cole Palmer, Jude Bellingham, Vitinha e Pedri, mentre in attacco spazio a Lamine Yamal e Ousmane Dembélé.
Anche l’esclusione di Mbappé sorprende particolarmente: il fuoriclasse francese, nonostante la vittoria della Scarpa d’Oro, non ha trovato posto nell’undici dell’anno. Una scelta che alimenta interrogativi sui criteri di selezione e rafforza la sensazione di un premio sempre più discusso.
