Ufficiale Al Ahli, rinnovo per il portiere "eroe dei 3 continenti": Mendy firma fino al 2028

Da due anni e mezzo Edouard Mendy difende i pali dell’Al-Ahli. Il portiere senegalese non ha intenzione di interrompere la sua avventura in Arabia Saudita: a 33 anni, l'ex Rennes ha rinnovato il suo contratto con il club di Gedda fino al 2028, consolidando ulteriormente il suo ruolo all'interno della squadra.

Il portiere ex Chelsea si prepara ora a disputare la prossima Coppa d’Africa con il Senegal, ma può affrontare il torneo con grande serenità grazie alla sicurezza offerta dal rinnovo contrattuale. Il suo impatto in Arabia Saudita è stato immediato: nella scorsa stagione, infatti, ha contribuito in maniera decisiva alla vittoria dell’Al-Ahli in Champions League asiatica, conquistando così il titolo continentale con tre club differenti in tre continenti diversi.

Solo Riyad Mahrez c'è riuscito. Mendy ha vinto la Coppa d’Africa con il Senegal, la Champions League europea con il Chelsea e la Champions asiatica con l’Al-Ahli. Questo rinnovo sottolinea non solo il valore tecnico e l’esperienza di Mendy tra i pali, ma anche la sua capacità di adattarsi rapidamente a nuovi contesti e culture calcistiche. L’Al-Ahli potrà quindi contare su uno dei portieri più titolati e affidabili del panorama internazionale, pronto a guidare la squadra verso nuovi traguardi regionali e continentali nei prossimi anni.