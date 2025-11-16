Borussia, mistero Adeyemi: 450mila euro di multa per armi ricevute tramite TikTok

Karim Adeyemi e la sua compagna, la rapper svizzera Loredana Zefi, sono in guai seri. La polizia tedesca infatti ha denunciato l'esterno offensivo del Borussia Dortmund e la sua consorte per... possesso illegale di armi. Poco più di un anno fa, infatti, furono trovate in loro possesso due armi la cui acquisizione, detenzione e porto costituiscono reati in Germania: ora, dopo mesi di indagini, è arrivata la sanzione. E secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco BILD, la multa si aggirerebbe attorno ai 450mila euro.

Una sanzione pesante, che dovrà essere pagata in 60 rate giornaliere da 7.500 euro. E Adeyemi (ex obiettivo di mercato della Juventus) può considerarsi fortunato, perché ha "schivato" la detenzione in carcere e non avrà precedenti penali. Nonostante l'accaduto. Per il momento il giocatore del Borussia Dortmund si riserva il diritto alla propria privacy e al silenzio.

Ma i colleghi tedeschi hanno contattato Jorge Mendes, l'agente di Adeyemi, e ha lasciato intendere che, a quanto pare, entrambe le armi provenissero da una "scatola misteriosa" ordinata tramite TikTok. E la posizione del BVB a riguardo? Di seguito l'ultima dichiarazione: "Il nostro club prende sempre sul serio le accuse penali e le considera un’opportunità per discuterne con i propri dipendenti, nel rispetto degli obblighi di riservatezza".