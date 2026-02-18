Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Un italo-tedesco brilla in Belgio: Tresoldi continua a segnare. Gattuso avrà preso appunti?

Tommaso Maschio
Oggi alle 23:40
Tommaso Maschio

La serata di Champions League, amara ancora una volta per i colori italiani vista la sconfitta dell’Inter in casa del Bodo Glimt, ha brillato nuovamente la stellina di un attaccante che potrebbe fare al caso del ct azzurro Rino Gattuso anche se non ha mai vestito la maglia dell’Italia nelle selezioni giovanili. Il suo nome è Nicolò Tresoldi.

Il classe 2004, figlio dell’ex terzino di Atalanta e Cesena Emanuele Tresoldi, pur essendo nato in Italia sì è presto trasferito in Germania dove è cresciuto anche calcisticamente facendo tutta la trafila nell’Hannover fino a esordire fra i professionisti nella stagione 2022/23 in Coppa di Germania. Poi le esperienze in prima squadra nella ZweiteLiga dove segna 14 reti in 77 presenze e l’addio per approdare al Club Brugge. Qui Tresoldi va a segno sia in campionato, otto reti in 25 presenze, sia in Europa con quattro gol in 13 presenze dalle qualificazioni fino agli spareggi di Champions League. L’ultimo gol lo ha segnato questa sera contro l’Atletico Madrid dopo aver propiziato con un suo colpo di testa la rete di un compagno in una gara terminata poi 3-3.

Numeri che potrebbero stuzzicare il ct, alla ricerca di attaccanti capaci di segnare e che possano essere anche di prospettiva, che potrebbe così fare uno sgambetto ai tedeschi. Tresoldi infatti finora ha rappresentato sempre la Germania dove con la maglia dell’Under 21 vanta ben 10 reti in 22 presenze e un secondo posto ai recenti Europei di categoria. Finora però non è mai arrivata la chiamata della Nationalmannschaft e per questo il classe 2004 è ancora eleggibile per la maglia Azzurra. In vista della sfida contro l’Irlanda del Nord in programma il 26 marzo, e dell’eventuale finale play off contro la vincente fra Galles e Bosnia Erzegovina in programma il 31 marzo, Gattuso potrebbe pensare di convocarlo per cercare quella qualificazione al Mondiale che manca da troppo tempo.

Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Bastoni, Kalulu, La Penna, Rocchi, Rrahmani, Allegri, Rabiot, Nico Paz, Di Francesco, Malen: una raffica di domande al maledetto mondo del calcio
